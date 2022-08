Zug entgleist bei Einfahrt in Bahnhof von Nördlingen

Im schwäbischen Nördlingen hat sich am Mittwoch ein Zugunfall ereignet. Wie die Bundespolizei mitteilte, entgleiste am frühen Nachmittag ein Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof.

Im Zug waren den Angaben zufolge zehn bis 15 Menschen, die alle unverletzt blieben. Die Beamten gehen aktuell von einem Sachschaden in Höhe von 350.000 Euro aus. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt, die entsprechenden Ermittlungen laufen.

Strecke zwischen Nördlingen und Bopfingen gesperrt

Die DB Regio meldete am Abend auf Twitter, dass die Strecke zwischen Nördlingen und Bopfingen gesperrt sei. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, war zunächst unklar.