BRB-Lokführer an Corona erkrankt: Zugausfälle ab Augsburg

Nicht nur viele Busfahrer und Busfahrerinnen sind krank. Steigende Corona-Infektionszahlen bei den Lokführern und Lokführerinnen der Bayerischen Regiobahn führen dazu, dass einige Regionalstrecken in Schwaben nicht mehr wie gewohnt bedient werden können.

Auswirkungen im Bahn-Netz Ammersee-Altmühltal

Noch bis zum heutigen Montag konnten fast alle Züge im Netz Ammersee-Altmühltal fahrplanmäßig fahren. Voraussichtlich ab Dienstag wird es aber auf den Strecken Augsburg – Friedberg, Augsburg – Aichach, Weilheim – Schongau und eventuell auch Eichstätt Bahnhof – Eichstätt-Stadt zu Ausfällen kommen.

Die genauen Auswirkungen und die Dauer seien derzeit leider noch nicht abzuschätzen, so die BRB. Um die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, werde intensiv an den Plänen gearbeitet. Aktuelle Informationen erhalten Fahrgäste auf der Webseite der BRB und in den elektronischen Auskunftssystemen.

"Viele unserer Mitarbeitenden haben bereits Zusatzschichten übernommen und sind teilweise sogar aus dem Urlaub zurückgekommen, um den Betrieb am Laufen zu halten, jetzt geht es leider nicht mehr ohne die zeitweise Fahrplanausdünnung." Arnulf Schuchmann, BRB-Geschäftsführer

Geplante Zugausfälle und Änderungen im September

Nicht wegen zahlreicher Krankheitsfälle, sondern wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnreisende auf der Strecke Augsburg-Weilheim auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen einstellen. Der Bayerischen Regiobahn zufolge gilt dies für den Zeitraum zwischen dem 8. und 11.09.22.

Abends und nachts kommt es dann zwischen Mering und Egling in beiden Fahrtrichtungen zu geänderten Abfahrtszeiten - sowohl bei Zügen als auch beim Schienenersatzverkehr mit Bussen. Zwischen Augsburg-Oberhausen und Mering sowie zwischen Egling und Weilheim gelten ebenfalls andere Abfahrts- und Ankunftszeiten.