Zufrieden trotz Regen – 75.000 Besucher bei Umsonst & Draußen

An vier Festivaltagen kamen 75.000 Besucher, also etwas so viele im Vorjahr. Am Donnerstag war das Festival mit zwei gewaltigen Wolkenbrüchen gestartet. Der Platz musste sogar teilweise geräumt werden. Die riesigen Pfützen danach wurden aber weggesaugt und das Publikum blieb trotz Schlechtwetter. Bester Tag war der Freitag mit strahlendem Sonnenschein. Am Samstag trübte beständiger Nieselregen die Laune.

Publikumsmagneten und Klavierkonzerte

Zu den Publikumsmagneten im Programm gehörten laut Ralf Duggen die holländische Hip Hop-Band The Cool Quest und die ebenfalls niederländische Popband Chef’Special. Die meisten Besucher unter den regionalen Künstlern konnte der Soulsänger Andreas Kümmert aus Gemünden anlocken. Gut angenommen wurden auch die bestuhlten Klavierkonzerte im Drinnen-Zelt. Ein gelungenes Experiment, sagte der Organisator, das nächste Jahr seine Fortsetzung finden wird. Auch aus polizeilicher Sicht sei das Festival friedlich gelaufen. Besondere Vorkommnisse seien nicht bekannt. Der Termin für nächstes Jahr steht auch schon fest: vom 18. bis zum 21. Juni 2020.