Zuflucht für Kriegsflüchtlinge im Kloster Eggenfelden

Nach vier Tagen Flucht aus der Ukraine ist Olena C. mit drei Kindern - zwei von ihnen mit Handycap - und ihrem Mann in Niederbayern angekommen. Gezeichnet von den Angriffen auf ihre Heimatstadt Khmelnicky. Kinder und Eltern brechen immer wieder in Tränen aus, als sie vom Krieg erzählen. Hinter den dicken Mauern des Franziskanerklosters Eggenfelden finden sie jetzt Zuflucht.

Menschen sind traumatisiert und waren lange unterwegs

"Wir sind sicher hier, das ist so ein gutes Gefühl. Alle sind so freundlich hier. Danke an alle Menschen in Deutschland", sagt die Mutter in gutem Englisch. Es sind vor allem Frauen mit Kindern, die hier ankommen. Die meisten Männer müssen in der Ukraine bleiben, um das Land zu verteidigen.

Lena am Tisch nebenan hat über eine Woche lang gebraucht, um zunächst in einem Auto ihre Heimatstadt Nykolayiv zu verlassen und von Polen aus dann mit dem Zug nach München und weiter nach Eggenfelden zu kommen. "Ich habe ungefähr neun Tage gebraucht, um von Nykolayiv nach Bayern zu gelangen. Es war ein sehr schwieriger und harter Weg", erzählt sie auf Englisch.

Zur Ruhe kommen

Hier im Franziskanerkloster sollen die Kriegsflüchtlinge zur Ruhe kommen. Die Hilfesuchenden sind sehr traumatisiert, sagt der Diakon und Betreuer Robert Rembeck vom Verein A.S.A.M Klosterverein e. V., der das leerstehende Franziskanerkloster betreut.

"Sie kommen an, sind völlig verzweifelt, durchgefroren, waren teilweise acht Tage in der Kälte und sind sehr ängstlich." Robert Rembeck, Diakon

Und erst wenn man ihnen ihr Zimmer zeige, merke man, wie die Belastung von den Menschen abfalle. Rembeck: "Die Möglichkeit, ein Bett zu haben und die Tür zuzuschließen, das ist eine ganz wichtige Erfahrung für sie, dass sie in Sicherheit sind."