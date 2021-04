Züchter in Niederwinkling hat Zwergwachtel-Küken

Auf dem Denglerhof in Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen) gibt es Mini-Nachwuchs. Geflügelzüchter Markus Dengler freut sich über Chinesische Zwergwachtel-Küken – die kleinsten Hühnervögel der Welt. Erwachsene Tiere bringen nur zwischen 50 und 70 Gramm auf die Waage und sind maximal 15 Zentimeter groß.

Frisch geschlüpfte Küken kaum größer als eine Hummel

Frisch geschlüpfte Küken sind kaum größer als eine Hummel – die Krokusse wirken da wie "Mammut-Bäume". Aber die Chinesischen Zwergwachteln wachsen schnell – diese hier werden bereits in etwa fünf Tagen fliegen können – beim Wachsen kann man ihnen förmlich zuschauen.

In freier Natur haben sich die Zwergwachteln, die zu den "Fasanenartigen" gezählt werden, in einer großen Region verbreitet. Sie leben sowohl in Afrika als auch in Asien. Chinesische Zwergwachteln wie die Tiere in Niederwinkling leben von Indien über Thailand bis ins südöstliche China.

Küken dienten früher als Handwärmer

Dort werden die Tiere seit Langem als Ziervögel gehalten. Man hatte sie im Winter tatsächlich in die Manteltasche gesteckt, wo sie als natürlicher Handwärmer dienten. In Europa sind Chinesische Zwergwachteln seit dem späten 18. Jahrhundert bekannt.

Ihre Eier sind verglichen mit den Körpermaßen und dem Gewicht der Hennen groß. Gebrütet wird bei den monogamen Tieren vom Weibchen. Nach 16 bis 17 Tagen schlüpfen die Küken.

In Sachen Ernährung machen sie es ihrem Halter Markus Dengler leicht: Sie fressen alles, was auch die Eltern mögen, nämlich kleine Insekten, Samen, Mohn, Hirse oder Salat.