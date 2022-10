Zuckriges Scherbenmeer auf der A70: Lkw verliert 200 Cola-Kästen

Ein Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Montag auf der A70 in Fahrtrichtung Würzburg 200 Kästen mit Cola-Flaschen verloren. Tausende Flaschen zerschellten daraufhin auf der Autobahn und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von BR24 mit. Die Einsatzkräfte räumten am Morgen die Unfallstelle noch auf.

Glassplitter bis auf die Gegenfahrbahn verteilt

Der Lastwagen sei am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr auf der A70 in Höhe der Anschlussstelle Knetzgau Richtung Würzburg unterwegs gewesen, als sich 200 Kästen von seiner Ladung gelöst hätten. Nach Angaben des Polizeisprechers waren die Flaschen voll. Die Splitter der Glasflaschen lagen bis auf die Gegenfahrbahn verteilt. Die Einsatzkräfte hätten beim Umladen von sieben Tonnen Cola-Flaschen auf ein anderes Fahrzeug geholfen.

Nachfolgende Autos müssen abgeschleppt werden

Ursache des Unfalls sei nach jetzigem Stand, dass die Ladung schlicht mangelhaft gesichert war, so die Polizei. Bretter an der Seite des Lastwagens seien durch die Last der Kästen zerbrochen. Die Höhe des gesamten Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Einsatzkräfte wollten die Unfallstelle bis um circa 9.30 Uhr fertig geräumt haben und die Autobahn dann wieder freigeben, hieß es.

Zwei Autos, die hinter dem Lkw fuhren, mussten nach einer Schlitterfahrt durch die Scherben abgeschleppt werden. An ihnen sei ein Sachschaden von 1.000 Euro entstanden.