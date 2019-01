Zuckerrübenkampagne in Ochsenfurt endet früh

Im Augenblick liefern täglich noch bis zu 700 LKW Zuckerrüben an. Aus täglich rund 15.000 Tonnen angelieferten Zuckerrüben werden jeden Tag rund 2.700 Tonnen Zucker produziert.

Deutlich weniger Zuckerrüben verarbeitet

Wie Ernst Merz, der sogenannte Rübeninspektor der von "Südzucker" betriebenen Zuckerfabrik in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg, zu BR24 sagte, wird die Zuckerproduktion nach 104 Tagen und nicht wie sonst nach 120 Tagen enden. Grund für die kürzere Produktionszeit ist, dass es wegen der lang anhaltenden Trockenheit 2018 deutlich weniger Zuckerrüben gibt als sonst. Wurden im Rekordjahr 2017 im Durchschnitt 93 Tonnen Zuckerrüben pro Hektar geerntet, waren es in 2018 nur knapp 60 Tonnen. Dagegen ist der Zuckergehalt der Rüben von sonst 18,3 Prozent auf 20,5 Prozent gestiegen.

Steigende Nachfrage auf dem Zuckermarkt

Durch ein geringeres Zuckerangebot hoffen die Zuckerrübenbauern nun bei steigender Nachfrage wieder auf steigende Preise. Rund 3.500 Landwirte bauen in Franken auf rund 26.400 Hektar Zuckerrüben an. Und zwar zwischen Mellrichstadt, Aschaffenburg und Rothenburg. Die Hauptanbauflächen liegen in den Landkreisen Würzburg, Schweinfurt, Kitzingen, Main-Spessart und Neustadt/Aisch. Der in Ochsenfurt produzierte Zucker wird unter anderem von Getränke- und Backwarenproduzenten oder der Lebensmittelindustrie nachgefragt.

Klaus Ziegler, der Geschäftsführer des "Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer", sagt zu BR24, dass die Zuckerüben im Jahr 2018 noch nie so süß und noch nie so sauber gewesen seien: Es haftete viel weniger Erde an den Rüben. Das Jahr sei noch nie so trocken und die Preise seien noch nie so schwankend gewesen.