Zuckerrübenanbauer rechnen mit guter Ernte

Zwei Wochen vor der Zuckerrübenernte haben die Rübenanbauer bereits erste Proben genommen. Wie sich herausstellte dürfte der Sommer 2021 mit seinem steten Wechsel von Regen und Sonne ganz nach dem Geschmack der Zuckerrübe gewesen sein. Fred Zeller, Geschäftsführer des Verbandes Süddeutscher Zuckerrübenanbauer (VSZ), geht von einer guten bis sehr gute Ernte aus: "Es gab genug Regen, manchmal mehr als genug. Aber der Rübe war es nicht zu viel."

Zuckerrüben bringen überdurchschnittliches Gewicht auf die Waage

Das Gewicht der Rübe liege etwas über dem von 2020 und auch über dem fünfjährigen Mittel. Der Zuckergehalt sei dagegen etwas niedriger. Bei den stichprobenartig geernteten Rüben wurden Gewicht und Zuckergehalt geprüft und auch ihre Blätter wurden gewogen. Auf diese Weise lässt sich laut Zeller der Zeitpunkt für den Beginn von Ernte und Verarbeitung bestimmen. In diesem Jahr hätten die Rüben viel Blatt, meinte Zeller, im Durchschnitt mit 600 Gramm je Exemplar etwa 50 Prozent mehr als im fünfjährigen Mittel. Das sei gut, denn dann könne die Rübe mehr Sonnenlicht , einfangen und in Zucker umwandeln. Deswegen hofft Zeller, dass der Zuckergehalt bis zum Erntebeginn noch steigt.

Sondererlaubnis für Blattlausbekämpfung

Gegen Blattlausbefall habe in diesem Jahr der Einsatz von neonicotinoid-gebeiztem Rübensaatgut geholfen, so Zeller. Hierfür hatten Anbauregionen in sieben Bundesländern eine vom 1. Januar bis 30. April befristete Notfallzulassung bekommen. Nach der Ernte im Herbst dauert die Verarbeitung bis in den Winter hinein - längstens aber bis Ende Januar. «Dann muss die Verarbeitung fertig sein», sagt Zeller. Denn: Die aus den Äckern geernteten Rüben lagern in großen Haufen im Freien. Würden sie länger draußen liegen, gingen sie kaputt.

Der Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer mit Sitz in Ochsenfurt (Lkr. Würzburg) vertritt Landwirte in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Im Bereich des VSZ gibt es sieben Zuckerfabriken, drei davon in Bayern.