Zuckerrüben-Kampagne beginnt in Ochsenfurt

Mit der Anfuhr der ersten Rüben startet in der Ochsenfurter Zuckerfabrik die diesjährige Produktionskampagne. Die ersten Lieferungen erwartet Südzucker am Donnerstagvormittag. Die Kampagne dauert voraussichtlich 107 Tage. Die letzten Lieferungen erwartet Südzucker also am 2. Januar 2020.

Südzucker erwartet durchschnittliche Ernte

Ernst Merz, Leiter der Rohstoffabteilung bei Südzucker Ochsenfurt, geht von einer durchschnittlichen Erntemenge aus. Trotz des extrem trockenen Sommers sei mit einem Rüben-Ertrag von 71 Tonnen pro Hektar zu rechnen. Auch der Zuckeranteil der Rüben liege "im Durchschnitt". Laut Merz können die Landwirte mit höheren Verkaufserträgen rechnen: "Die Zuckerpreise waren im letzten Jahr niedrig und ziehen heuer an. Dementsprechend werden sich die Auszahlungspreise für die Bauern wohl positiv entwickeln."

Letzte Kampagne: Wenig Rüben, viel Zucker

Die letztjährige Kampagne dauerte nur 105 Tage. In dieser Zeit wurden über 1,5 Millionen Tonnen Rüben angeliefert und verarbeitet. Wegen des Hitzesommers 2018 beklagten viele Landwirte geringere Erträge, als sonst üblich.

Südzucker beschäftigt in seinem Werk in Ochsenfurt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Dort werden pro Jahr bis zu 320.000 Tonnen Zucker produziert. Beliefert wird das Werk von rund 4.000 Landwirten aus Unter-, Mittel- und Oberfranken, die auf etwa 20.000 Hektar Zuckerrüben anbauen. Im Südzucker-Werk im niederbayerischen Plattling hat die Zuckerrüben-Kampagne bereits vergangene Woche begonnen.