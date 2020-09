Zuckerrüben-Kampagne 2020: Produktion in Ochsenfurt startet

In der Nacht von Sonntag auf Montag startet in Ochsenfurt die Verarbeitung der Zuckerrüben, die reguläre Anfuhr beginnt dann am Montag um 06.00 Uhr. Zuvor solle am Samstag ein Probelauf durchgeführt werden, bestätigt Rohstoffkoordinator Simon Vogel im BR-Interview. Pro Tag kommen dann rund 700 LKW mit Zuckerrüben nach Ochsenfurt zur Fabrik. Anfang Januar 2021 soll die Kampagne dann enden.

Gute Prognose für Ergebnis

Laut ersten Prognosen liegt die kommende Kampagne zahlenmäßig im gewohnten Durchschnitt. "Wir hoffen noch auf ein bisschen Niederschlag für die Rübe, sind aber alles in allem zufrieden", so Vogel. Der Zuckergehalt der diesjährigen Rüben liegt vermutlich bei rund 19 Prozent, also nur knapp unter dem allgemeinen Durchschnittsgehalt von 20 Prozent. In der vergangenen Kampagne lag der durchschnittliche Zuckergehalt insgesamt bei rund 18 Prozent.

Zuckerrüben sehr robust

Auch wenn Franken und besonders Unterfranken in den vergangenen Jahren besonders von Trockenheit geprägt war, ist Rohstoffkoordinator Vogel bezüglich der Erträge zuversichtlich: "Wir haben noch Potenzial, aber für das dritte Trockenjahr in Folge sind wir zufrieden". Zuckerrüben seien sehr robust. Sie können sich verhältnismäßig gut an Klimaveränderungen anpassen: Wenn es trocken ist, wächst die Rübe weniger, wenn es regnet mehr.

Arbeiten unter Corona-Bedingungen

Auch die Corona-Pandemie stellt die Zuckerfabrik in Ochsenfurt vor Herausforderungen. Für die Arbeiten gibt es ein spezielles Hygienekonzept. Zusätzlich zu den bekannten Maßnahmen wie Abstand und Hände waschen müssen Mitarbeiter in bestimmten Bereichen Mund-Nasenschutz tragen. Die Schichtwechsel wurden außerdem zeitlich versetzt, sodass sich möglichst wenige Personen begegnen. So soll die Ansteckungsgefahr verringert werden.

Größter Zuckerproduzent Europas

Die Zuckerrüben kommen aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern nach Ochsenfurt – teilweise aus dem Raum Ansbach, der Rhön oder Bamberg. Im vergangenen Jahr startete die Rübenkampagne am 19. September 2019, die Verarbeitung endete am 18. Januar 2021. Die Firma Südzucker betreibt sieben aktive Werke in Deutschland, drei dieser Werke liegen in Bayern (Ochsenfurt, Rain, Plattling). Im vergangenen Geschäftsjahr wurden laut Südzucker insgesamt 28,4 Millionen Tonnen Rüben verarbeitet und daraus 4,5 Millionen Tonnen Zucker erzeugt. Südzucker ist laut eigenen Angaben der größte Zuckerproduzent Europas.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!