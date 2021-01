Zuckerrüben in Franken: Ende der Saison und Bilanz

Am Sonntag geht die Verarbeitungskampagne in der Zuckerfabrik in Ochsenfurt zu Ende, die am 26. September gestartet hat. Morgens werden noch die letzten Rüben angefahren und bis zum Abend sollen die letzten verarbeitet werden. Zwar sei 2020 als drittes trockenes Jahr in Folge eine Herausforderung für die Landwirte gewesen, doch die Zuckerrübe sei nochmal "mit einem blauen Auge" davongekommen, erklärt Christian Beil vom Ring Fränkischer Zuckerrübenbauern.

Höherer Zuckergehalt und mehr Ertrag als im Vorjahr

Bis in den Herbst hinein reicht die Vegetationszeit der Zuckerrübe, bis Mitte November bleibt sie im Boden. "So konnte sie noch einiges von den Herbst-Niederschlägen mitnehmen und den trockenen Frühling und Sommer etwas ausgleichen", so Beil. Der Zuckergehalt liegt mit 18,1 Prozent knapp unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 18,9 Prozent. Und auch der Ertrag von 70 Tonnen pro Hektar liegt knapp unter dem Mittel (71 Tonnen/ha).

Dieser Durchschnittsertrag ist allerdings extremen Schwankungen unterworfen: "Einige Rüben-Bauern ernten nur 40 Tonnen pro Hektar, andere mehr als 100", erklärt Beil. Eine Prognose für den Ertrag in den kommenden Jahren sei demnach nicht möglich.

Von Rodung bis Verarbeitung lief alles optimal

In den 93 Tagen der Kampagne wurden mehr als 57.100 Fahrzeuge in Ochsenfurt entladen - die Auslastung war optimal, schreibt der Verband Fränkischer Zuckerrübenbauern auf seiner Homepage. Das Ochsenfurter Werk der Firma Südzucker hat somit im Schnitt 15.560 Tonnen Rüben pro Tag verarbeitet. "Es lief alles optimal: Rodung, Verladung, Transport und Verarbeitung der Rüben", erklärt Beil. "Die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen haben gegriffen, sodass keine Stand- bzw. Ausfallzeiten angefallen sind."

Auf ihrem Weg nach Ochsenfurt legen die Zuckerrüben dabei Strecken von bis zu 100 Kilometern zurück: Sie kommen aus ganz Franken nach Ochsenfurt – teilweise aus dem Raum Ansbach, der Rhön oder Bamberg.

Firma Südzucker in Ochsenfurt: 2020 war ein gutes Jahr

Für das Werk der Firma Südzucker in Ochsenfurt, das die fränkischen Zuckerrüben jedes Jahr verarbeitet, war 2020 trotz der Corona-Pandemie ein wirtschaftlich gutes Jahr. Abzuwarten bleibe noch das Ergebnis des vierten Quartals, bei dem sich schon im Oktober der angekündigte Teil-Lockdown auf die Zahlen ausgewirkt habt. "Die Ergebnisverbesserung wird insbesondere durch das Segment Zucker getragen, während die Segmente CropEnergies, Spezialitäten und Frucht insgesamt an das hohe Vorjahresniveau heranreichen", schreibt die Firma in einer Mitteilung. Für das Geschäftsjahr 2020 und 2021 werde von einem Konzernumsatz von 6,6 bis 6,8 Milliarden Euro ausgegangen, also ähnlich wie im Vorjahr.