Zuckerrüben-Ernte in Franken: "Uns fehlt einfach das Wasser"

Mit Blick auf die Zuckerrübe gehen Landwirte und Verarbeiter aktuell von einer unterdurchschnittlichen Ernte für Franken aus. Das bestätigen der Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer und das Unternehmen Südzucker auf Anfrage von BR24. Es ist vor allem die aktuelle Trockenheit, die den Landwirten Sorgen bereitet.

Durchschnittlich ein Drittel weniger Ertrag in Franken

Grundsätzlich sei die Rübe zwar eine Kultur, die Trockenphasen auch 'mal wegstecken könne, sagt Johannes Menth. Er ist der Vorsitzende des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer. Heuer rechnet er für Franken im Durchschnitt dennoch mit etwa einem Drittel weniger Ertrag als in "normalen" Jahren. "Wir haben nach aktuellem Stand vereinzelt auch Landwirte, bei denen es nahezu Totalausfälle gibt", so Menth.

Trockenheits-Jahre werden immer häufiger

Die Trockenheits-Auswirkungen seien regional sehr unterschiedlich. Dort, wo in den letzten Wochen und Monaten auch mal ein bisschen Regen angekommen ist oder die Böden besser sind, sei der Zustand der Rüben etwas besser. "Im Moment leiden die Rüben aber sehr, uns fehlt einfach das Wasser", sagt Menth. Solche extremen Trockenheits-Perioden habe es vor den 2000ern in der Regel alle 10 – 15 Jahre gegeben. Mittlerweile sei es immer häufiger zu heiß und vor allem zu trocken.

Erste Proben: Hoher Zuckergehalt bei fränkischen Rüben

Planmäßig habe es in Vorbereitung auf die kommende Erntephase vor wenigen Tagen erste Proberodungen in Franken gegeben. Der aktuelle Zuckergehalt der Rüben sei der höchste gewesen, den es je bei einer Proberodung gegeben hat, berichtet Menth. Dennoch werde finanziell für die Zuckerrüben-Bauern auf den Hektar gerechnet wohl nicht wesentlich mehr hängen bleiben als im Vorjahr. Grund dafür ist, dass die Rüben aufgrund des fehlenden Wassers kleiner sind und somit der Ertrag an sich weniger ist.

Start der Verarbeitung in Ochsenfurt noch unklar

Wann die diesjährige Zuckerrüben-Kampagne, also die Ernte- und Verarbeitungsperiode, genau beginnt, ist noch unklar. Das bestätigt die Südzucker AG. Die Vorbereitungen für die Fabrik in Ochsenfurt liefen derzeit aber weitgehend planmäßig. In der Regel beginnt die Zuckerrüben-Kampagne im September und dauert bis in den folgenden Januar. Laut Johannes Menth wäre denkbar, dass der Kampagnen-Start aufgrund der Trockenheit etwas nach hinten verschoben werde, etwa auf Anfang Oktober. So könnten die Bauern bis dahin noch auf Regen für die Rüben hoffen. Eine Rodung der Zuckerrüben wäre aufgrund der extrem trockenen Böden aktuell ohnehin nur schwer möglich. Ein genaues oder auch ein ungefähres Start-Datum ist aber auch dem Vorstand bislang nicht bekannt.

Energie-Unsicherheit im Herbst und Winter

Je weiter der Kampagnen-Start allerdings nach hinten rückt, desto angespannter wird wohl die Energie-Situation in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und russischem Gas. Die Energie für die Fabrik im unterfränkischen Ochsenfurt wird zwar nicht aus Gas, sondern aus Kohle gewonnen. Dennoch heißt es von der Südzucker AG auf Anfrage: "Als Lebens- und Futtermittelhersteller sind wir stark auf eine stetige Gas-/Energieversorgung angewiesen."

Zum Artikel "Gasmangel und Dürre verschärfen die Lage im Zuckergeschäft"

Derzeit versuche der Konzern, für seine Fabriken entsprechende Alternativen zu suchen. Dabei gehe es um den Umgang mit unregelmäßiger Gas- und Energieversorgung, den Umgang mit einer möglichen Knappheit und alternativen Energiequellen für die eigenen Standorte. Was das für die einzelnen Standorte bedeutet, sei schwer einzuschätzen und wird daher vom Konzern nicht näher erläutert. Ob die angespannte Energie-Situation Auswirkungen auf den Zuckerpreis für den Endverbraucher haben könnte, ließ die Südzucker AG ebenfalls unbeantwortet.

Fabrik in Ochsenfurt verarbeitet Rüben aus 100 Kilometern Umkreis

Die Zuckerrüben kommen aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern nach Ochsenfurt – teilweise aus dem Raum Ansbach, der Rhön, Aschaffenburg oder Bamberg. Mit Beginn der Kampagne werden in Ochsenfurt rund um die Uhr Zuckerrüben angeliefert und verarbeitet. Der Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer hat laut Vorstand noch knapp 2.900 Mitglieder.

Die Firma Südzucker betreibt sieben aktive Werke in Deutschland, drei dieser Werke liegen in Bayern (Ochsenfurt, Rain, Plattling). Südzucker ist laut eigenen Angaben der größte Zuckerproduzent Europas.