Zuckerrohr-Melasse verklebt Fahrbahn

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hebertsfelden im Landkreis Rottal-Inn. Ein Pkw mit Anhänger hatte beim Abbiegen Ladung verloren. Dabei handelte es sich um 1.800 Liter klebrige Zuckerrohr-Melasse.

Straßenreinigung mit Schaufeln und heißem Wasser

Die Hälfte der Masse verteilte sich auf der Fahrbahn, was äußert aufwendige Reinigungsarbeiten nach sich zog: Zuerst schaufelten die freiwilligen Feuerwehrleute die Zuckermasse mit einem Radlader in Container, der Rest wurde mit heißem Wasser von der Straße in die Kanalisation gespült. Das war zuvor vom Klärwerk genehmigt worden.

Gründliche Dusche für Helfer

Auch nach dem Einsatz war es noch nicht vorbei: "Kleidung und Schuhe waren voll mit dem klebrigen Zeug", so Michael Fuchs von der Freiwilligen Feuerwehr Hebertsfelden - mit heißem Wasser aus dem Dampfstrahlreiniger musste die Helfer abgeduscht werden.

Die Reinigungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Am Pkw-Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.