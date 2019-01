Zuckermarkt in der Krise – 500 Landwirte protestieren

Der Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer hat 15.000 Mitglieder. Sie fühlen sich von Berlin und Brüssel im Stich gelassen. Seine Vertreter kritisieren die Liberalisierung des europäischen Zuckermarkts. Zum 1. Oktober 2017 hatte die EU die Produktionsquoten für den Rübenanbau abgeschafft. Nach 50 Jahren der Regulierung ist der Markt nun liberalisiert.

Zuckerrübenbauern sind gegen Zuckerimporte und ungleiche Bedingungen

Fred Zeller vom Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer sieht in der Öffnung des Zuckermarkts gleich mehrere Probleme: Zum einen komme nun verstärkt subventionierter Zucker aus Drittländern als Export in die EU. Außerdem verzerrten innerhalb der EU die gekoppelten Zahlungen die Wettbewerbsbedingungen. In elf von 19 EU-Ländern werde der Zuckerrübenanbau noch subventioniert, aber nicht in Deutschland. Ähnliches gilt für den Einsatz der Neonikotinoide, die als bienenschädlich eingestuft werden. In Deutschland ist der Einsatz der "Neonics" seit Dezember verboten, in acht anderen EU-Ländern sei er aber durch Notfallzulassungen weiterhin möglich, ärgert sich Zeller.