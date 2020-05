Zuckerfest in Corona-Zeiten: Draußen beten, einsam feiern

Leere Moscheen und Kontaktbeschränkungen – ein Zustand, der so gar nicht zum Wesen des muslimischen Ramadans passt. Denn der Fastenmonat und auch das dreitägige Eid-Fest oder Zuckerfest im Anschluss daran – diese Zeit verbringen viele Muslime traditionell in Gemeinschaft: mit Verwandten, Freunden und anderen Gläubigen in der Moscheegemeinde. Wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr alles anders: "Das Beisammensein, was ich so jedes Jahr kenne und das Fastenbrechen gemeinsam mit meiner Familie und auch die Gebete in unserer Gemeinde, die ja dieses Jahr weitesgehend ausgefallen sind, die haben mir einfach sehr gefehlt", sagt die 27-Jährige BWL-Studentin Tamana Naebkhil. Das dreitägige Zuckerfest ist neben dem Opferfest die wichtigste Feierlichkeit im Islam, vergleichbar mit dem christlichen Weihnachten. Tamana wird es in diesem Jahr allein mit ihrem Mann Rhamin verbringen. Es mache ihn traurig, dass sie nicht mit der ganzen Verwandtschaft feiern könnten, sagt er.

Enttäuschung und Traurigkeit

Auch die 29-Jährige Schauspielerin und Klavierlehrerin Nadina Nemagic aus München muss in diesem Jahr ein ganz persönliches Ritual zum Ende des Ramadans sein lassen. Normalerweise verbringt sie die letzte Woche der Fastenzeit mit Freunden auf einer Berghütte, ihr "Jahreshighlight", wie sie es nennt. "Um einfach nochmal mehr Zeit zu haben zum Reflektieren und aus dem Trubel der Stadt ein bisschen rauszukommen und naturverbundener zu sein. Und das ist dieses Jahr natürlich weggefallen."

Ein einsamer Ramadan

Ein Ramadan also, in dem viele muslimische Gläubige auf noch mehr verzichten mussten als auf das Essen und Trinken zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, sagt auch Ahmad Popal. Der 30-Jährige ist Imam in einer unabhängigen Moscheegemeinde in München. Ramadan ohne Gemeinschaft sei kein wirklicher Ramadan. "Dadurch dass Corona uns dazu gezwungen hat, das auf ein Minimum zu reduzieren, das gemeinsame Beten und Fastenbrechen, hat Gemeinschaft einen neuen Wert bekommen. Dieser Ramadan war ein Ramadan mit besonderen Herausforderungen, aber auch ein sehr besinnlicher Ramadan, ein Ramadan der sehr persönlich war."

Besinnung auf das Wesentliche

Ähnlich sieht das auch Ahmed Ördek. Der 47-jährige Ingenieur ist Vorstand des unabhängigen Moscheevereins in Bruckmühl im Landkreis Rosenheim, der von der Pandemie besonders betroffen ist. Durch den Lockdown hätte im Ramadan zwar die Nähe zu Angehörigen und Freunden gefehlt. Vielen sei dadurch aber auch der eigentliche Sinn des Ramadan wieder bewusst geworden: Nämlich das wertzuschätzen, was man sonst für selbstverständlich halte. "Der heilige Monat bedeutet, dass all das, was wir als selbstverständlich ansehen, eigentlich sehr kostbar ist. Und dass wir uns eigentlich dessen bewusst sein sollten und denen gedenken und die in unsere Gebete einschließen sollten, die diese Selbstverständlichkeiten nicht haben."

Corona-bedingt erlaubten einige Städte den Muezzinruf

In Erinnerung dürfte dieser Ramadan vielen Muslimen in Bayern auch aus einem anderen Grund bleiben: Etliche Städte hatten Corona-bedingt und aus Solidarität mit den Muslimen erstmals den Muezzinruf erlaubt.