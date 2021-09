Zuchterfolg im Tiergarten: Bedrohte Sumpfschildkröten geschlüpft

Es ist ein besonderer Erfolg für den Nürnberger Tiergarten. Erstmals sind acht kleine Sumpfschildkröten aus Eiern geschlüpft. Es handelt sich um Exemplare der bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte. Wie der Tiergarten mitteilt, waren seit Mitte Juni acht Schildkröten-Eier im Inkubator - also dem Brutkasten. Mitte August schlüpfte aus jedem Ei ein Jungtier. Beim Schlüpfen wiegen die Tiere fünf bis sechs Gramm. Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige Schildkrötenart, die natürlicherweise in Deutschland vorkommt. Sie ist akut vom Aussterben bedroht.

Fünf junge Schildkröten in Hessen ausgewildert

Seit Mai 2020 beteiligt sich der Tiergarten an einem Schutzprojekt für Europäische Sumpfschildkröten. Damals hatte der Tiergarten Jungtiere zur Aufzucht übernommen. Sie konnten bis auf hundert Gramm heranwachsen, wodurch sich laut der Mitteilung ihre Überlebenswahrscheinlichkeit in freier Wildbahn erhöht. Fünf dieser jungen Tiere aus dem Nürnberger Tiergarten wurden nun bei Stockheim in Hessen ausgewildert.

AG Sumpfschildkröte für neue Populationen

Der Tiergarten kooperiert mit der AG Sumpfschildkröte. Diese auf private Initiative hin gegründete AG bemüht sich seit 1999 in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und mehreren Zoos um den Erhalt der Europäischen Sumpfschildkröte. Ziel ist es, in geeigneten Lebensräumen in Hessen wieder sich selbst erhaltende Populationen zu gründen.