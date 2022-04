Zu zweit für acht Gemeinden – neues Pfarrerspaar im Ehegrund

Liebe und Job vereinen ist immer so eine Sache. Die einen können das ohne Probleme, einigen fällt das auch schwer. Doch ein junges Pfarrerspaar wollte genau das – eine gemeinsame Pfarrei mit zwei Stellen. Und die haben sie im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim gefunden: die Ehegrundpfarrei.

Direkt ins Ostergetümmel

Pfarrerin Christina Saueracker ist 28 Jahre alt, ihr Verlobter und Pfarrerskollege Jakob Neunhoeffer 30. Die beiden wohnen in dem Pfarrhäuschen in Sugenheim, eine von acht Gemeinden, die zusammengeschlossen die Ehegrundpfarrei bilden. Die Umzugskartons sind noch nicht alle ausgepackt, denn direkt nach Dienstbeginn im März stand mit Ostern das wichtigste Fest der Christen an. Das Ziel: Beide wollten in allen acht Gemeinden der Pfarrei Gottesdienste halten – sowohl an Karfreitag, als auch an Ostermontag. Und das haben sie geschafft.

"Im Vikariat freut man sich, dass man einmal im Monat Gottesdienst halten darf. Also unser Wunsch ist erfüllt worden." Jakob Neunhoeffer, Pfarrer im Ehegrund

Wollten aufs Land

Die beiden kommen ursprünglich aus Unterfranken – vom Land. Und deswegen war ihr Wunsch, dass sie auch auf dem Land arbeiten. "Das ist die Mentalität, das sind die Menschen, das ist das Miteinander, da fühlen wir uns am wohlsten", sagt Christina Saueracker. Dass im Ehegrund zwei Pfarrstellen offen war, war ein Glücksfall für sie. Auch für die Pfarrgemeinde, denn es wurde lange gesucht.

Neue Ideen, frischer Wind

Wenn ein so junges Pfarrerspaar aufs Land kommt, denkt man gleich: jetzt wird einiges umgekrempelt. Doch das ist gar nicht so, meint Christina Saueracker. Die Ehrenamtlichen der acht Gemeinden sind nicht nur aktiv, sondern habe viele eigene Ideen, die gut zu den Vorstellungen von den beiden passen. Doch eine Sache ist neu: Die Pfarrei ist jetzt auf Instagram vertreten.

Kontakt mit Menschen

Was den beiden am meisten an ihrem Beruf Spaß macht, ist der Kontakt mit Menschen. Ausflüge, Senioren- und Kindergartennachmittage, Geburtstagsbesuche oder Unterricht in der Schule. Vor allem, weil man hier im Ehegrund noch sehe, wie wichtig den Menschen die Kirche ist, meint Jakob Neunhoeffer. Doch was man im Theologiestudium nicht lernt, aber trotzdem zum Arbeitsalltag dazugehört: Büroarbeit. Das nervt etwas – aber zur Pfarrei gehören eben auch Kindergärten und Friedhöfe, die verwaltet werden müssen.

Hochzeit in Planung

Die beiden kennen sich seit dem Studium in Erlangen und haben in den letzten Jahren viele Stationen durchlaufen – von Neuendettelsau, über Leipzig bis Halle. Trotz täglicher Zusammenarbeit gehen sich die beiden nicht auf die Nerven. Klar, es gehe schon oft um die Arbeit, gibt Christina Saueracker zu. Aber man mache auch bewusst andere Dinge. Außerdem sind die beiden mitten in ihren Hochzeitsplanungen. Dieses Jahr soll standesamtlich und nächstes Jahr kirchlich im Ehegrund geheiratet werden.