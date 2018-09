Zu wenige Wohnungen in Bayern – Kann der Wohngipfel helfen?

Vergangenen Samstag in München: Rund elftausend Menschen demonstrieren für mehr bezahlbaren Wohnraum. Unter dem Motto "#Ausspekuliert" sind sie auf die Straße gegangen und skandierten: "Wohnen ist kein Luxusgut, wohnen ist ein Recht!" Mit Koffern, Umzugskartons und Leiterwagen symbolisierten die Demonstranten den Auszug der Münchner aus ihrer Stadt.

Zehntausende Wohnungen fehlen in Bayern

Nach Angaben des Mieterbundes Bayern müssten im Freistaat jedes Jahr bis zu 80.000 Wohnungen gebaut werden, doch nur rund 58.500 waren es 2017. Auch deutschlandweit sieht es nicht besser aus: Bis zu einer Million Wohnungen fehlen, 400.000 müssten pro Jahr gebaut werden - tatsächlich waren es im vergangenen Jahr nicht rund 285.000.

"Wir brauchen in Deutschland dringend mehr Wohnungen", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ihr Bauminister Horst Seehofer nennt bezahlbaren Wohnraum "die soziale Frage unserer Zeit." Auf ein umfassendes Paket für Mieter und Investoren hat sich die Bundesregierung verständigt. Das Ziel ist ehrgeizig: 1,5 Millionen Wohnungen sollen in dieser Legislaturperiode entstehen. Dazu beitragen soll das Baukindergeld, das seit dieser Woche beantragt werden kann. 1.200 Euro pro Kind und Jahr wird Familien über zehn Jahre ausgezahlt, wenn sie gebaut haben und in ihr Eigenheim einziehen. Auch zusätzliche steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten hat das Bundeskabinett diese Woche beschlossen. Und: Fünf Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2021 in den sozialen Wohnungsbau fließen.

"Ich habe das größte Wohnungsbauprogramm aufgelegt, dass es in der Geschichte der Deutschen je gab." Bundesbauminister Horst Seehofer

In zweieinhalb Stunden zu mehr Wohnraum in Deutschland

Viele Maßnahmen sind bislang jedoch Willensbekundungen, niedergeschrieben im Koalitionsvertrag. Der Wohngipfel soll daraus nun Vorschläge für die Praxis erarbeiten. Auf zweieinhalb Stunden ist er angesetzt. Nicht nur an dieser kurzen Dauer gibt es schon im Vorfeld Kritik.

Der Bundesdirektor des Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, hält beispielsweise wenig von den zusätzlichen steuerlichen Abschreibemöglichkeiten. Er kritisiert, dass keine Begrenzung für Mieten geplant ist.

"Wenn wir nun gerade in den Ballungszentren Investoren finden, die hingehen und sagen: Diese Förderung nehme ich in Anspruch, dann müssten sie von reinem Altruismus getrieben sein, wenn sie dann hinterher sagen: 'Ich nehme nur 7,50 Euro Miete'. Denn sie können ja am Markt eine viel höhere Miete erzielen. Deswegen halten wir von dieser Förderung nichts." Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor Mieterbund

"Alternativer Wohngipfel" in Berlin

Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Sozialverband VdK, dem Paritätischen Gesamtverband und weiteren Organisationen hatte der Mieterbund deshalb einen "Alternativen Wohngipfel" in Berlin veranstaltet - einen Tag vor dem Gipfel der Regierung.

Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, sieht das Baukindergeld und den Steuerbonus skeptisch: Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er: Von beiden Maßnahmen profitierten vor allem Besserverdienende, nicht aber jene, die nur ein geringes Einkommen haben und durch hohe Mieten ohnehin überproportional belastet seien. Er mahnt außerdem, dass die Kapazitäten der Bauwirtschaft schon jetzt an ihre Grenzen stoßen, das Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen sei deshalb schwer zu erreichen.

"Bauen! Bauen! Bauen!" heißt dennoch auch in Bayern das Gebot der Stunde. 500.000 Wohnungen sollen bis zum Jahr 2025 im Freistaat entstehen. An den finanziellen Mitteln scheitere es nicht, sagte Bauministerin Ilse Aigner diese Woche im Bayerischen Rundfunk.

"Wir haben 886 Millionen zur Verfügung allein in diesem Jahr, um sozialen Wohnraum zu fördern. Allein diese Summe ist schon beachtlich." Ilse Aigner, bayerische Bauministerin

Das Problem sei vielmehr, dass nicht ausreichend Bauland zur Verfügung stehe. Das "größte Knappheitsgut gerade in den Großstädten" nennt Aigner die Bauflächen. "Deshalb ist immer die Frage: Kann man auch mehr verdichten? (…) Und wie kann man zum Beispiel auch Flächen doppelt nutzen?"

Zumindest dessen sind sich also alle Beteiligten bewusst: Von heute auf morgen wird das Problem des Wohnungsmangels nicht gelöst - auch nicht durch einen Wohngipfel in Berlin.