Zu wenige Postboten – Briefe kommen weiter zu spät

Stefan Zöller aus München hat auf einen wichtigen Brief gewartet, verschickt an einem Dienstag. Angekommen ist er erst nach einer Woche. Auch innerhalb Münchens habe er schon so lange auf einen Brief gewartet. Wie ihm geht es derzeit und bereits seit mehreren Wochen vielen Menschen.

Tausende Beschwerden in den letzten Monaten

Bei der Bundesnetzagentur, die Beschwerden zu Mängeln bei der Zustellung von Postsendungen bekommt, laufen eigenen Angaben zufolge mehr Beschwerden ein als sonst. Im Juli und August beschwerten sich insgesamt 6.500 Menschen. Der vergangene September sei zwar noch nicht abschließend ausgewertet, allerdings sei er mit allein 5.000 im laufenden Jahr bereits der Monat mit den meisten Beschwerden.

Zum Vergleich: In München waren es im Juli und August vergangenen Jahres knapp 70, im selben Zeitraum heuer über 230 Beschwerden.

Verdi: "Massiver Personalmangel bei der Post"

David Merck von Verdi in Bayern, zuständig für den Bereich Postdienste, spricht von einem massiven Personalmangel bei der Post im Freistaat, vor allem in München, Garmisch und Nürnberg. In Garmisch stapelten sich die Brief schon im Frühjahr. Die Post habe Probleme, Beschäftigte zu finden und zu behalten.

Der Personalmangel habe zwar mit Corona zu tun, aber auch mit den Arbeitsbedingungen, sagt Merck: "Das ist einmal die Frage der Löhne, aber auch die der hohen Arbeitsbelastung – gerade eben in der Zustellung. Ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, dass ganz viele bei der Post nur befristet beschäftigt sind und sich dann einfach etwas Anderes suchen, wo sie eine unbefristete Beschäftigung und damit eine Perspektive haben." Das gebe der Arbeitsmarkt in Bayern derzeit eben auch her.

Post: Vor allem Personalausfälle durch Corona sind schuld

Die Post teilt in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Leider müssen wir Probleme, vor allem in der Briefzustellung, in manchen Regionen Deutschlands einräumen. Grund sind in erster Linie deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. Diese höheren Personalausfälle können aufgrund der sehr angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt nur begrenzt durch die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte kompensiert werden."

Auch im oberfränkischen Forchheim gibt die Deutsche Post DHL Group zu: "Die Zustellung in der Stadt hat in den vergangenen Wochen nicht in der Qualität entsprochen, die die Kundinnen und Kunden gewohnt sind", schrieb eine Sprecherin auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Als Grund führte auch sie Personalmangel und einen deutlich erhöhten Krankenstand an. Man bitte für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und habe inzwischen ein etabliertes Notfallkonzept – die so genannte A/B-Zustellung – eingesetzt. Danach werden Briefe im Tageswechsel in dem einen beziehungsweise dem anderen Teil eines Zustellbezirks zugestellt.

Post-Zustellerin hält Corona nicht für den Hauptgrund

Eine Post-Zustellerin, die anonym bleiben will, bestätigt, dass im Moment viele Briefe liegen bleiben. Das Corona-Argument der Post hält sie aber für vorgeschoben. Bei ihnen gebe es vereinzelt Corona-Fälle, aber keinen wirklichen Ausbruch. "Für mich sind das Ausreden, um wirklich von den Missständen momentan, dass sie kein Personal bekommen und die alten Leuten nicht halten können, abzulenken", sagt die Zustellerin.

Ihre Kolleginnen und Kollegen sind krank, weil sie entweder ausgebrannt sind oder nicht mehr können, sagt sie. Und die Leute, die einen Job suchen, schrecke die momentane Situation zu sehr ab. Wann die Briefe wieder pünktlich ankommen? Die Post sagt: Sobald wieder mehr Personal da ist.