Zu wenig Schnee: Der nächste Skilift im Westallgäu schließt

Landwirt Thomas Rudhart läuft zu einem kleinen Häuschen. Unten ist es weiß gestrichen, oben steht auf einer dunkelbraunen Holzfassade in weißer Schrift "Iberg-Lift" und darunter in roten Großbuchstaben "Kasse". Es ist die Lift-Anlage am Iberg in Maierhöfen, der sich dahinter erhebt. Seit mehr als zehn Jahren kümmert sich Rudhart darum, dass hier alles läuft, dass der Lift seine Runden im Winter dreht, die Piste ordentlich präpariert und der Parkplatz vom Schnee geräumt ist. Vor ihm war schon sein Schwiegervater jahrzehntelang Betriebsleiter hier. Jetzt steht alles still. Die Saison ist rum. Genauer: In diesem Jahr hat sie gar nicht erst angefangen.

Zu wenig Schnee für den Iberg-Lift

An keinem einzigen Tag lief der Lift. Kein Kindergeschrei, keine Ski- oder Snowboardfahrer, die sich den recht steilen Iberg hinaufziehen lassen und runter ihre Schwünge ziehen. Betriebsleiter Thomas Rudhart sagt: "Das ist ganz einfach: Wenn es keinen Schnee gibt, können wir nichts machen. Das ist das große Problem hier. Sonst würde das hier wahrscheinlich noch lange weiterlaufen, aber ohne Schnee kein Skilift mehr." Und deshalb wird die Familien-Anlage schließen, nach mehr als 60 Jahren.

Betreiber suchen Käufer für Seilwinde und Pistenraupe

Damals hatten die Eltern von Franz Immler den Lift bauen lassen und seither betrieben. Heute sagt Franz Immler: "Wir wollen es aufhören. Ganz definitiv eigentlich." Als Grund nennt auch er die Schneeverhältnisse im Winter. Insbesondere dieser Winter war verhältnismäßig mild mit wenig Niederschlägen. Immler sagt: "Wir liegen halt knapp um die 700 Meter unten, und da reicht das halt nicht ohne Beschneiung." Hoch geht es zwar auf rund 900 Meter. Doch das reiche nicht, wenn mehr Regen als Schnee falle, sagt Immler. Noch in diesem Jahr sollen die Lifte abgebaut werden. Bügel, Seilwinden und die Pistenraupe will Immler verkaufen, wenn er Abnehmer findet. Zumindest im Westallgäu dürfte das eher schwerfallen – hier hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Skilifte geschlossen.

Einen Monat lang Skikurse in Scheidegg

Zum Beispiel der nahe gelegene Fluckenlift. Die Begründung für das Aus dort vor gut zwei Jahren war unter anderem auch: zu wenig Schnee. Daneben haben auch die Panoramalifte Hopfen bei Stiefenhofen den Betrieb eingestellt. Ein Kinderlift von hier steht inzwischen in Scheidegg. Dort soll der Betrieb weitergehen, trotz abnehmender Schneetage. Der Luggi-Leitner-Lift auf rund 1.000 Metern Höhe ist in diesem Jahr zumindest an zehn Tagen für Skifahrer offen gewesen. Die Kinderpiste daneben funktioniert auch mit weniger Schnee und war deshalb länger geöffnet – einen Monat lang konnten im Winter Skikurse stattfinden.