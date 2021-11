Zu wenig Personal in Gesundheitsämtern: Was sagt die Politik?

Erst vor kurzem habe er mit allen Gesundheitsämtern Video-Schalten gehabt, so Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im BR-Interview. Dabei habe es keinen Hinweis auf einen derartigen Personalmangel gegeben. Das ganze System sei wegen der hohen Inzidenzen überlastet, so der Minister, deshalb habe man den Katastrophenfall ausgerufen.

Der CSU-Politiker verwies darauf, dass der Freistaat die zuständigen Regierungsbezirke mit finanziellen Mitteln ausgestattet habe. Das Personal in der Kontaktnachverfolgung sei im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent aufgestockt worden. Außerdem verweist der Minister darauf, dass Bayern über dem vom Robert Koch-Institut geforderten Personalschlüssel liege.

Holetschek will Personallage an Gesundheitsämtern überprüfen

Der Gesundheitsminister will nach der BR-Recherche die Personalsituation in der Kontaktnachverfolgung noch einmal überprüfen. Klaus Holetschek betonte, jedes Gesundheitsamt könne sich an sein Ministerium wenden, dann werde man umgehend helfen:

"Wenn ein Gesundheitsamt uns Bedarf meldet, dann haben wir immer noch Reservekapazitäten, die wir zusteuern können. (…) Wir haben ja nicht nur die Bundeswehr, sondern auch andere Körperschaften aus der Verwaltung." Klaus Holetschek, Bayerischer Gesundheitsminister

Neben direkter Hilfe sei es aber weiterhin notwendig, so der Minister, den Öffentlichen Gesundheitsdienst besser aufzustellen.

Opposition erschüttert von BR-Recherche

Grüne, FDP und SPD sind von der Berichterstattung alarmiert: Ruth Waldmann (SPD) fragte im BR-Interview, wie es sein könne, dass man im Gesundheitsministerium nicht von dem Personalmangel in vielen Gesundheitsämtern wusste. Dieser betreffe die Bevölkerung in Bayern schließlich ganz direkt:

"Viele Menschen warten auf Ansagen vom Gesundheitsamt, wenn sie sich infiziert gemeldet haben. Es darf nicht sein, dass sie vergeblich warten und sich in der Zwischenzeit nicht an die Quarantänevorgaben gebunden fühlen." Ruth Waldmann, SPD

In den Augen der Sozialdemokratin hat die Staatsregierung Warnungen überhört und sich von der heraufziehenden Welle überraschen lassen.

Kontaktnachverfolgung ist wichtiger Bestandteil der Pandemiebekämpfung

Dominik Spitzer (FDP) bereiten die Berichte große Sorgen, denn die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter sei einer der wichtigsten Bestandteile in der Pandemiebekämpfung.

"Die Staatsregierung muss schleunigst dafür sorgen, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht." Dominik Spitzer (FDP)

Die Probleme haben für Andreas Krahl (Grüne) mit der Wucht der vierten Welle zu tun - aber nicht alle. CSU und Freie Wähler hätten es eineinhalb Jahre versäumt, die personelle Ausstattung in den Gesundheitsämtern so aufzustellen, dass eine Kontaktnachverfolgung ermöglicht werde.

BR-Umfrage: Über die Hälfte der Gesundheitsämter hat weniger Personal

36 Gesundheitsämter in Bayern hatten nach eigenen Angaben zuletzt weniger Personal als im Frühjahr. Das geht aus einer Umfrage hervor, die in den vergangenen zwei Wochen stattfand. 19 Gesundheitsämter gaben an, gleich viel Personal zur Kontaktnachverfolgung zu haben. Nur elf Ämter haben laut Umfrage mehr Personal zur Verfügung.

Dass es trotz höherer Corona-Inzidenzen weniger Personal gibt, bestätigt auch der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Demnach wurden in der Vorwoche zwar 500 Mitarbeiter eingestellt, aber mit einer Gesamtzahl von 4.000 liegt der Freistaat deutlich unter dem im Frühjahr zur Verfügung stehenden Personal von 4.800 Mitarbeitern.

Hürden bei der Personalsuche

Neues Personal zu gewinnen ist schwer, so mehrere Landratsämter: Anders als zu Lockdown-Zeiten im Frühjahr fahren andere Abteilungen und Behörden Normalbetrieb und können nicht ohne Weiteres Personal entsenden.

Mancherorts Rückstau bei Kontaktnachverfolgung

In Bad Tölz-Wolfratshausen waren gestern laut einer Sprecherin des Landratsamts von mehr als 1.600 Infizierten knapp tausend noch nicht informiert. Auch in Rottal-Inn muss man nach Angaben eines Sprechers einen Berg von mehreren Hundert Kontaktpersonen abarbeiten. Mancherorts sind die Gesundheitsämter dazu übergegangen, Kontaktpersonen nicht mehr zu informieren, bzw. dies den Infizierten selbst zu überlassen.