Zu wenig Personal: Beim Hofer Volksfest gilt Selbstbedienung

Das Hofer Volksfest wird in diesem Jahr neben Fahrgeschäften auch einen Biergarten enthalten. Wie die Stadt mitteilt, wird sich dieser "Volksfestgarten" über die Nailaer Straße erstrecken. Er ist Teil des Konzepts des neuen Festwirts Patrick Ulrich. Dieser wird bei seiner Aufgabe von einer speziell von der Stadt Hof eingerichteten Arbeitsgruppe unterstützt. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ist dankbar, in Ulrich einen guten Partner gefunden zu haben, der mit der Stadt das ganze Fest stemme.

Festwirt: "Zukunft liegt in der Selbstbedienung"

Im "Volksfestgarten" sollen die Sitzmöglichkeiten mit Lamellendächern und Schirmen überdacht werden. Eine Bewirtung sei in diesem Jahr wegen des Personalmangels allerdings nicht möglich: Es gilt Selbstbewirtung. Mit diesem Konzept sei Ulrich bereits bei der Erlanger Bergkirchweih im Einsatz gewesen. "So lange es so gravierend an Personal mangelt, wird die Zukunft der Branche in der Selbstbedienung liegen", so Ulrich.

Das traditionelle Feuerwerk findet am 30. Juli einen Tag nach der Eröffnung statt. Das zweite, am 5. August, wird durch eine Drohnenshow ersetzt.