Zu wenig Lehrkräfte für 15.000 ukrainische Schüler in Bayern

Mittlerweile gehen 15.000 ukrainische Kinder und Jugendliche in Bayern zur Schule. Sie alle zu unterrichten ist eine Herausforderung, sagt Bayerns Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler), aber sie könne gemeistert werden. Piazolo rechnet fest damit, dass viele von ihnen auch dauerhaft hierbleiben werden, sagte er vor dem Bildungsausschuss des Landtages.

Große Solidarität an Bayerns Schulen

Der Bildungsminister lobte die große Solidarität in der Schulgemeinschaft mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Unsicher ist er sich allerdings, wie lange die Lehrkräfte nach zwei Jahren Corona mit dieser neuen Krise zurechtkommen.

Willkommensgruppen statt Regelschule

Noch dazu steigen die Flüchtlingszahlen weiter. Piazolo spricht von über 100.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die in Bayern zumindest eingetroffen sind. Das seien 100.000 Einzelschicksale.

Wer einigermaßen Deutsch kann, kommt in die Regelschule – die meisten aber werden in den eigens eingerichteten pädagogischen "Willkommensgruppen" untergebracht, wo sie geregelte Strukturen und feste Bezugspersonen vorfinden sollen, so Piazolo.

500 ukrainisch sprechende Helfer

Über 600 solcher Willkommensgruppen gibt es inzwischen im Freistaat. Diese wird es wohl auch über das Schuljahresende hinaus geben – vorgesehen sind auch spezielle Sprachkurse in den Ferien. Zur Zeit sind laut Piazolo fast 1.800 Lehrkräfte in diesem Bereich tätig, darunter über 500 mit Ukrainischkenntnissen. Doch es fehlt an Lehrkräften, räumt Piazolo ein.

Die ukrainischen Schüler sollen auch die Bindung an ihre Heimat nicht verlieren, deshalb können sie – falls es angeboten wird – weiter am Distanzunterricht in der Ukraine teilnehmen.

Freistaat wirbt um "Willkommenskräfte"

Piazolo präsentierte einen Flyer, der den Flüchtlingen bei ihrer Ankunft übergeben wird: "Jetzt Willkommenskraft werden", auf Ukrainisch und auf Deutsch. Mit dem Flugblatt sollen nicht nur in der Ukraine ausgebildete Lehrkräfte angesprochen werden, sondern auch beispielsweise Psychologinnen und Psychologen. Aber auch deutsche Lehrkräfte, bereits Pensionierte und Studenten sollen dadurch angesprochen werden.