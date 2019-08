Zu wenig Leergut: Flaschen-Krise in Allgäuer Brauereien

Die Brauereien haben zunehmend ein Problem, ausreichend leere Pfandflaschen zurückzubekommen, um Bier oder andere Getränke wie Mineralwasser abzufüllen. Zahlreiche Betriebe aus dem Allgäu bestätigten dem BR auf Anfrage, dass sich das Problem in den letzten Jahren verschärft hat – etwa bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren, bei Meckatzer Löwenbräu oder bei der Härle-Brauerei. So schlimm wie heuer war es noch nie, heißt es von der Aktienbrauerei.

Ist das Pfand zu billig?

Eine Ursache: Die Kunden bringen ihr Leergut immer später zurück. Ein Grund ist möglicherweise die mangelnde finanzielle Motivation. Der Geschäftsführer des Bundesverbands privater Brauereien, Roland Demleitner, erklärte etwa vergangene Woche gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass der Kistenpfand von 1,50 Euro seit Jahrzehnten nicht mehr erhöht worden sei. Daher lohne es sich möglicherweise für viele nicht, das Pfandgut zurückzubringen. In jedem Fall stellen die Brauereien fest, dass die Rücklaufzeiten beim Leergut deutlich länger geworden sind.

Trend zur individuellen Flasche

Das Hauptproblem scheint aber der Trend zur individuellen Flasche zu sein. Der Trend geht ganz klar weg von der Standardflasche, und das nicht nur im Allgäu. Vor noch nicht allzu langer Zeit konnte man in beinahe jede zurückgegebene Wasserflasche nach Anbringen eines neuen Etiketts auch eine x-beliebige Limo füllen und dabei die Corporate Identity des Herstellers beziehungsweise Abfüllers wahren. Cola-Mix wurde in den gleichen Flaschen verkauft, wie Bier.

Prägung des Brauerei-Logos auf der Flasche

Heute ist das komplizierter: Bierflaschen sind schlank oder dick, fassen 0,5 oder 0,33 Liter, haben einen Bügelverschluss oder einen Kronkorken, und auch immer mehr Brauereien wollen eine individuelle Prägung des Brauerei-Logos oder -Namens am Glas haben. Wenn etwa Meckatzer Löwenbräu seine Flasche entsprechend mit "Meckatzer" brandet, ist die Flasche für alle anderen Brauereien nutzlos, obwohl Größe und Form kompatibel wären.

Mehraufwand in den Leergutlagern

Die Vielzahl verschiedener Flaschenmodelle führt zu enormer Mehrarbeit in den Leergutlagern. So kämen teils Kisten mit 70 bis 80 Prozent falschen Flaschen zurück, also solchen die, nicht der Marke oder Sorte des Trägers entsprechen, heißt es von der Härle-Brauerei. Die Flaschen müssen dann zeitaufwendig umsortiert und auch erst einmal – platzaufwendig – zwischengelagert werden.

Neue Flaschen mit langen Lieferzeiten

Die gesunkene Rückgabedisziplin bei den Verbrauchern und der Trend zur individuellen Flasche führen dazu, dass die Brauereien immer weitere, neue Bier- oder Wasserflaschen anschaffen müssen. Auf den heuer besonders großen Mangel schnell zu reagieren, ist aber nicht leicht: Laut dem Flaschenproduzenten Verallia in Ravensburg, der viele Brauereien im Allgäu beliefert, dauert es von der Bestellung bis zur Lieferung rund vier Monate.

Brauer fordern höheres Pfand

Die Brauereien wollen nun etwas gegen die Misere tun. Den Weg zurück zur einheitlichen Standardflasche will man aber nicht gehen. Vielmehr wollen Brauereiverbände die Verbraucher mit einem höheren Pfand zur schnelleren Rückgabe des Pfandgutes bewegen. Das Pfand von derzeit in der Regel 1,50 Euro pro leerer Kiste (Flaschenpfand nicht mit eingerechnet) solle auf mindestens 5 Euro steigen, forderte etwa Roland Demleitner vom Bundesverband privater Brauereien vergangene Woche öffentlich. Als wahrscheinlich gilt eine bundesweit einheitliche Regelung, auf die sich die zahlreichen Brauereiverbände aber erst noch einigen müssen.