Zu wenig Kinderärzte und Psychotherapeuten in Oberfranken

In ländlichen Regionen herrscht Ärztemangel, das ist bekannt. In den Regionen Bayreuth und Coburg ist das Defizit an Fachkräften eines bestimmten Bereichs aber besonders hoch. Das belegen Daten des Bundesarztregisters mit Stand Ende des vergangenen Jahres.

Wenig Kinderärzte im Landkreis Bayreuth

Demnach steht im Landkreis Bayreuth im Durchschnitt ein Kinderarzt für 100.000 Einwohner zur Verfügung. Ein deutliches Defizit, verglichen mit der Stadt Memmingen, die in diesem Bereich mit knapp 28 Medizinern bundesweit das beste Angebot aufweist. Große Sorgen bereiten Ulrich Megerle, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Bayreuth, die Zahlen aber nicht.

Trennung zwischen Stadt und Land zu strikt

Megerle sieht keine Mangelsituation bei Kinderärzten im Landkreis Bayreuth, da viele Eltern ihre Kinder ohnehin in die Stadt bringen würden. Man dürfe die Trennung zwischen Stadt und Landkreis auch deswegen nicht so eng sehen, weil viele Hausärzte auf dem Land ebenfalls Kinder behandeln würden – zumindest bei unspezifischen Krankheiten. Megerle sieht es kritisch, wenn ein Kinderarzt auf dem Land eine Praxis eröffne, da er sich fragen müsse, ob genügend Patienten kommen würden.

Psychotherapeuten-Mangel im Raum Coburg

Im Landkreis Coburg sind indes die Psychotherapeuten rar gesät. Mit etwa 80 Ärzten pro 100.000 Einwohnern ist die Kommune in diesem Bereich bundesweit das Schlusslicht. Zum Vergleich: Im erstplatzierten Heidelberg liegt die Zahl bei knapp 397, im drittplatzierten Würzburg bei 345,1.

Patienten warten ein halbes Jahr auf Termin

Warum der Landkreis Coburg so schlecht abschneidet, kann sich Hans Günther Kirchberg nicht erklären. Auf Nachfrage des BR spricht der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands Coburg von einem schleichenden Prozess, der zu dem Mangel an Psychotherapeuten geführt hätte. Im Laufe der Zeit hätten immer mehr Patienten darüber geklagt, ein halbes Jahr auf einen Termin warten zu müssen. Einen Lösungsvorschlag, um mehr Psychotherapeuten in die Region zu bekommen, habe Kirchberg nicht.