Zu wenig Impfstoff - Hausarzt in Augsburg muss Patienten absagen

Hausarzt Andreas Schittko muss die impfwilligen Patienten seiner Augsburger Praxis abbestellen. Nur die Hälfte des bestellten Impfstoffs wurde geliefert, für den Arzt ein Unding. Seine Mitarbeiterinnen mussten reihenweise Termine absagen und die Patienten vertrösten. Nächste Woche gibt es jetzt ein neues Angebot. Ob er da dann aber alle, die wollen, impfen kann, ist ungewiss.

Nur wenig Verständnis bei den Patienten

Die Termine absagen, das war für die Mitarbeiterinnen kein leichter Job, nur wenige der Patienten hatten dafür Verständnis: "Natürlich sind die sauer, das hätten Sie mal miterleben sollen, was meine Damen da am Telefon zu hören bekommen haben, als sie sie auf nächste Woche vertröstet haben." Eine Patientin, die gerade in der Praxis ist, hatte Glück. Für die Booster-Impfung von Margaretha Caredda hat das Serum heute noch gereicht. Ihr Mann wartet aber weiter.

Keine Termine im Impfzentrum

Der Versuch, für ihren Mann einen Termin über das Impfzentrum zu bekommen, ist bisher gescheitert. Online würden zwar Termine angezeigt, die könne man dann aber doch nicht buchen, erklärt Margaretha Caredda. Jetzt wollen sie es am Nachmittag telefonisch probieren.

Impfpflicht schon im Sommer

Das Impfen jetzt gehe viel zu langsam voran, wenn es nach ihm gegangen wäre, sagt Hausarzt Schittko, hätte es eine Impfpflicht schon im Sommer geben müssen. Er sagt, allein auf die Vernunft zu setzen, sei aussichtslos gewesen. Die Politik habe zuerst versucht zu überzeugen, dann zu überreden und jetzt müsse man die Leute halt zwingen.

Interesse an Erstimpfung steigt auch in seiner Praxis

Jetzt, wo es für Ungeimpfte ungemütlicher wird, etwa am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, interessieren sich doch noch etliche Patienten für eine Erstimpfung. Und die werden in der Praxis dann auch ausführlich beraten und aufgeklärt. Solange sie vernünftigen Argumenten zugänglich sind, schränkt der Arzt ein.

Eine Impfprämie hätte in seinen Augen auch mehr gebracht als jede Aufklärungskampagne. "Bei tausend Euro wäre jeder gesprungen, fünfhundert hätten vielleicht auch schon gereicht." Nun helfe nur noch die sofortige Impfpflicht und ein sofortiger Lockdown, ist der Augsburger Hausarzt überzeugt.