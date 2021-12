Zu wenig Impfstoff für Schwangere - Hilferuf einer Ärztin

Sie habe Dutzende von Schwangeren in ihrer Praxis beraten, sagt Frauenärztin Marianne Reichel aus Mering im Landkreis Aichach-Friedberg. Viele seien bereit, sich impfen zu lassen, doch jetzt sei viel zu wenig Serum da, "das sei nur noch frustrierend", so die Ärztin. Der Impfstoff würde nicht in ausreichender Menge in der Region ankommen, erklärt sie, sie müsse förmlich "um jedes zusätzliches Fläschchen betteln".

Dabei sollten im besten Fall nicht nur die Schwangere selbst, sondern auch die Menschen im engen Umfeld mitgeimpft werden, betont Reichel, also der Ehemann oder die Schwiegermutter etwa. So sinke auch für die Schwangere das Risiko einer Covid-Infektion.

Immer mehr Schwangere landen auf der Intensivstation

Denn im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus seien ungeimpfte Schwangere besonders gefährdet, einen schweren Verlauf zu erleiden, betont auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Gynäkologin Marianne Reichel berät eine schwangere Patientin in Sachen Corona-Impfung, sie nimmt sich viel Zeit dafür, das Thema ist zu wichtig sagt, sie: "In Großhadern liegen zwei Schwangere auf der Corona-Station, die beatmet werden." Große Betroffenheit herrscht auch in der Uniklinik Augsburg. Dort mussten zwei Kinder per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht werden, nachdem sich der Zustand ihrer Mütter rapide verschlechtert hatte. Die Frauen haben die Corona-Infektion nicht überlebt, so das Uniklinikum auf Anfrage des BR.

Meringer Frauenärztin kritisiert Versprechungen der Politik

Umso mehr ärgert die Gynäkologin Reichel, dass sie für ihre schwangeren Patientinnen nicht genügend Impfserum erhält. "Angeblich ist genügend Impfstoff da, das ist ständig von den Politikern zu hören - aber er kommt nicht bei uns an." Erschwerend komme hinzu, dass die Frauenärzte nur einen einzigen Impfstoff für die Schwangeren verwenden können, erläutert Reichel: "Wir dürfen nur Biontech nehmen, und den will gerade jeder." Das sorge für eine weitere Verknappung. Die Meringerin betreibt ihre Praxis schon seit vielen Jahren und hat viel erlebt, sagt sie. Aber die derzeitige Situation mache sie fassungslos.

Stiko empfiehlt Covid-Impfung für Schwangere

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Booster-Impfung auch für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Werdende Mütter sollten sich generell gegen Corona impfen lassen, denn laut den Experten sind sie durch das Virus besonders gefährdet.

Schwangere lässt sich kurz vor Entbindung noch boostern

Für die hochschwangere Laura Rose, die zum Impfen in Reichels Praxis gekommen ist, reicht das Serum heute noch. Die 31-Jährige ist froh darüber, dass es noch geklappt hat. Sie arbeite im Altenheim, und ihr Vater ist an Corona gestorben. Sie habe erlebt, was das Virus anrichten kann, erzählt Rose. Sie habe sich deshalb schon früh für die Impfung entschieden. "Ich habe die letzten beiden Impfungen gut vertragen und bekomme jetzt den Booster. In vier Wochen ist Geburtstermin." Sie sei in ihrem Bekanntenkreis öfter angesprochen worden, "lass das bleiben, mach das erst nach der Geburt", hieß es. "Aber ich will ja nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld schützen – und mein Kind", betont Laura Rose.

Freistaat sieht das Problem - kann aber nur wenig tun

Das Bayerische Gesundheitsministerium teilt auf Anfrage des BR mit, man habe keinen Einfluss auf die ausgelieferte Impfstoff-Menge, die Verteilung sei Sache des Bundes. Man arbeite aber unter Hochdruck auf Lösungen durch den Bund hin. Und es würde helfen, wenn mehr Menschen zum Beispiel das Vakzin Moderna akzeptieren würden, um so den Biontech-Impfstoff für die Schwangeren zu reservieren, so das Ministerium.

Für die Meringer Ärztin Marianne Reichel heißt es also weiter warten - und hoffen, dass keine ihrer Patientinnen in der Schwangerschaft ungeimpft an Corona erkrankt .