"Zu wenig Hilfe": Proteste gegen Energiekosten in Nürnberg

"Bei dem Wetter schrauben wir unsere Erwartungen etwas nach unten", sagt Ulli Schneeweiß und blickt in den verregneten Himmel über dem Nelson-Mandela-Platz in Nürnberg. "Wir hoffen auf 100 bis 150 Teilnehmer". Schneeweiß, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Mittelfranken, hat die Demonstration mit organisiert, die hier in wenigen Minuten beginnen soll: Herbstproteste gegen Energiepreise.

Demonstrierende fordern bezahlbare ÖPNV-Tickets

Nach Angaben der Polizei haben an diesem Samstagnachmittag zwischenzeitlich etwa 80 Teilnehmer an der Veranstaltung teilgenommen. Neben einer Deckelung der Energiepreise und einem Mietenstopp forderten die Beteiligten auch bezahlbare Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Als Redner waren Vertreter des Deutschen Mieterbunds und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ebenso wie ein Sprecher vom Bürgerbegehren 365-Euro-Ticket anwesend.

Für die sich verschärfende Armut in Deutschland brauche es einen sozialen Ausgleich für die gestiegenen Kosten, sagte Ulli Schneeweiß von Verdi im BR-Gespräch am Rande der Veranstaltung auf dem Nelson-Mandela-Platz. Die Bundesregierung habe das Problem zwar bereits erkannt, aber die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus.

"In Teilen gehen die finanziellen Unterstützungen an der Sache vorbei, weil ausgerechnet die Ärmsten der Armen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt werden." Ulli Schneeweiß, Verdi Mittelfranken

Schneeweiß wolle nicht alles verteufeln, was die Bundesregierung bereits beschlossen hat. Es sei gut, dass das Thema Wohngeld in Angriff genommen wurde und dass ein Energiepreisdeckel geplant ist. Die Maßnahmen seien aber noch lange nicht genug, es gebe noch zu wenig Hilfe, so Schneeweiß weiter.

Bundesweite Demonstration am 22. Oktober

Man schaue jetzt auf den 22. Oktober, an dem unter anderem der Paritätische Gesamtverband unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise - Soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden" bundesweit zu Demonstrationen aufruft.

Zu den sogenannten Herbstprotesten hatte das Nürnberger Bündnis "Nicht allein! Initiative soziale Sicherheit" nach der Veranstaltung am 10. September bereits zum zweiten Mal aufgerufen. Bei dem Nürnberger Bündnis haben sich Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Interessensverbände zusammengetan und kritisieren, dass es nicht ausreiche, was der Bund bisher an Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger verspricht.