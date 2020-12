Zu wenig Helfer für Hausaufgabenbetreuung in Oberbayern

Seit Beginn der Pandemie ist der Anteil ehrenamtlicher Hausaufgabenbetreuer im Landkreis Fürstenfeldbruck um ein Drittel zurückgegangen. Das sagt das dortige Caritas-Zentrum. Auch im Landkreis Ebersberg macht der Rückgang an Ehrenamtlichen Schülern und Eltern das Leben schwer.

Tablets vorhanden, aber Ehrenamtlichen fehlen PC-Kenntnisse

Zwar können Verbände wie die Caritas Tablets an die Schüler verleihen. Doch viele Ehrenamtliche, die meist schon im Rentenalter sind, trauen sich nicht zu, die Tablets zu bedienen.

Schüler aus verschiedenen Klassen in einer Nachhilfegruppe

Ein weiteres Problem: In die Lerngruppen kommen Schüler, die manchmal aus fünf verschiedenen Schulklassen stammen. Das erhöht das Risiko einer Corona-Infektion zusätzlich. Wenn es genug Räume und Personal gibt, versuchen die Sozialdienste aber, jeweils Schüler einer Klasse in der Hausaufgabenbetreuung in Gruppen zusammenzubringen.