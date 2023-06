Zu wenig Hausärzte: Neues Versorgungszentrum soll helfen

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg stellt heute seine Pläne für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit Hausarztpraxis in Waldbrunn vor. Laut Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) liegt der westliche Landkreis Würzburg bei einer hausärztlichen Versorgung von nur 89 Prozent und gilt damit als unterversorgt. Das neue Zentrum soll die Situation verbessern, betont Projektleiter Alexander Schraml, ehemaliger Vorstand des Kommunalunternehmens und Vorsitzender des Bundesverbands der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen.

Start in Containern mit drei Ärztinnen

Im Oktober soll die Praxis mit drei Ärztinnen in Betrieb gehen. Zunächst in Containern, aber sobald der Neubau fertiggestellt sei, könne Schraml sich gut vorstellen, weitere Hausärztinnen und auch Kinderärztinnen einzustellen. Bewusst solle das MVZ kein Fachärzte-Zentrum werden. Der Vorteil für die Medizinerinnen: Sie sind beim Kommunalunternehmen angestellt und hätten kein unternehmerisches Risiko zu tragen.

Normalerweise sei die KVB dafür zuständig, genügend Praxen für die hausärztliche Versorgung zu besetzen. Das werde aber immer schwieriger. Angesichts der Praxen, die demnächst außerdem wegen Ruhestand schließen werden, hätte man "keine Zeit zu verlieren", so Schraml. Neu sei, dass ein Landkreis solch ein Versorgungszentrum gründet – sonst seien Genossenschaften oder Kliniken die Träger, sagt Schraml. "Der Vorteil ist, dass wir als Kommunalunternehmen keinen Gewinn erzielen müssen und dürfen."

Ähnliches Projekt im Landkreis Miltenberg

Am 1. April startete schon ein genossenschaftliches MVZ in Amorbach im Landkreis Miltenberg. Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte Ende März einen Förderbescheid von 215.000 Euro für das Projekt übergeben – das erste seiner Art in Bayern. Auch im Landkreis Miltenberg liegt der Versorgungsgrad gerade einmal bei 91 Prozent. Das Versorgungszentrum sei also auch als Projekt gegen den Mangel an Ärztinnen und Ärzten auf dem Land zu sehen, betonte damals Peter Schmitt, Bürgermeister von Amorbach und Vorsitzender der neuen Genossenschaft: "Gerade für junge Mediziner sind die Bürokratie und die wirtschaftlichen Risiken einer eigenen Praxis abschreckend." Der Unterschied zum Waldbrunner Zentrum: Die Genossenschaft arbeitet dezentral, alle können also in ihrer Praxis (weiter)arbeiten, nur unter neuem Träger.