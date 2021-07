"Zu wenig gehalten": Schüler geben Piazolo schlechte Note

Der bayerische Landesschülersprecher Moritz Meusel gibt dem bayerischen Kultusminister Michael Piazolo die Note "ausreichend" bis "ungenügend" für sein Corona-Management in den Schulen. Er schwanke zwischen einer "4- und einer 5+", so Meusel im Interview mit der BR24 Rundschau: "Es wurde einfach zu viel versprochen und zu wenig gehalten."

Konkret kritisiert Meusel, dass bei der Aufarbeitung der Lernrückstände viel zu wenig geschehen sei. Man habe einfach mit Tempo weitergemacht und keine Rücksicht auf diejenigen genommen, die in den letzten eineinhalb Jahren gelitten hätten, begründet der Landesschülersprecher seine schlechte Bewertung.

Leistungsdruck und Infektionssorgen

Mit Sorge blickt der Bamberger auf das kommende Schuljahr. Aus seiner Sicht hätten die Verantwortlichen zum einen nicht genügend unternommen, um die Klassenzimmer noch sicherer zu machen. Zum anderen sei nach wie vor ein großer Leistungsdruck vorhanden, obwohl die Schüler so viel verpasst hätten, wofür sie nichts könnten.

"Wir haben gekämpft. Viele sind an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen. Nachdem wir bis heute keine wirklich funktionierende Lernplattform haben, war es schwer, da mitzukommen." Landesschülersprecher Moritz Meusel

Mit Sommerkursen werde es nicht getan sein, um den verpassten Stoff nachzuholen, sagte der Landesschülersprecher. Es sei unmöglich, in zwei Wochen das nachzuholen, was man in zwei Jahren verpasst habe. Da muss nach Meusels Einschätzung "noch deutlich mehr passieren". Als ein Beispiel nennt er eine Anpassung des Lehrplans, der "schon vor der Krise viel zu voll war“. Schüler und Lehrer hätten es nötig, sich in den Ferien auszuruhen und die Batterien wieder aufzuladen.