Zu wenig Passagiere: Schifffahren auf dem Forggensee wird teurer

Die Forggensee-Schifffahrt ist wie ein kleines Aushängeschild für die Stadt Füssen: Das städtische Tochterunternehmen hatte bislang immer gute Umsätze erzielt. Dann kam Corona. Im Jahr 2020 sind knapp 61.000 Menschen auf den Schiffen unterwegs gewesen. Im Vergleich zu 2019 ist das etwa nur noch die Hälfte. Das macht unterm Strich ein Minus von rund 120.000 Euro.

Fixkosten bleiben auch ohne Ausflüge auf dem See

Ob die Schiffe fahren oder nicht: Die Fixkosten bleiben gleich. Das sagt Schifffahrts-Chef Helmut Schauer. Staatliche Zuschüsse gibt es auch nicht, weil es um ein städtisches Tochterunternehmen geht. Und der Stadt Füssen mag Schauer nicht auf der Tasche liegen. Deshalb die Entscheidung: Die Preise müssen erhöht werden.

Künftig 3 Euro mehr für Rundfahrt

Die Preiserhöhung bedeutet konkret, dass zum Beispiel eine Rundfahrt auf dem Forggensee künftig 16 statt bislang 13 Euro kosten wird. Zum Vergleich: Am Starnberger See müssen Erwachsene dafür 22 Euro zahlen.

Ablagerungen führen zu neuen Routen auf dem Forggensee

Veränderungen wird es auch geben, weil der Forggensee zunehmend verlandet. Der Lech, der ihn speist, bringt Sand, Geröll und Steine mit, die sich vor allem an der Südseite des Sees ablagern. An der Anlegestelle Waltenhofen zum Beispiel wird es deshalb für die Forggenseeschiffe fast zu flach. Im Jahr 2015 war dort Sand abgebaggert worden. Doch der Lech führt schneller und in größerem Maße Ablagerungen mit sich, sodass jetzt erneut gegen gesteuert werden muss. In der kommenden Saison wird eine neue Fahrrinne ausgewiesen, die sich an der Flussströmung orientiert. So fahren die Schiffe dann nicht mehr wie bisher quer über den See. Im Frühjahr 2022 sollen dafür sämtliche Genehmigungen vorliegen.