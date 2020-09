Zu wenig Forschungsarbeitsplätze am Siemens Campus Erlangen?

In Erlangen sind am Dienstag (08.09.2020) etwa ein Dutzend Siemens-Mitarbeiter auf die Straße gegangen, um gegen einen ihrer Meinung nach drohenden Abbau von Arbeitsplätzen zu protestieren. Sie fürchte den Verlust von etlichen Jobs, so die Erlanger Siemens-Betriebsrätin Isabella Paape.

Kritiker sprechen von "Fehlplanungen" beim Siemens Campus

Als Grund dafür nennt Paape die ihrer Meinung nach "Fehlplanungen" beim Bau des neuen Siemens Campus. Dabei seien deutlich weniger Labor- und Forschungsarbeitsplätze vorgesehen als eigentlich nötig seien. Stattdessen würden vor allem Büroarbeitsplätze entstehen. "Das was wir herstellen oder projektieren – Großanlagen in der Energieerzeugung und Züge (…) – das lässt sich nicht allein am Schreibtisch machen", so Paape.

Wegfall Tausender Arbeitsplätze befürchtet

Ihre Befürchtungen eines möglichen Jobabbaus bezeichnete die Erlanger Betriebsrätin als "sehr konkret". Betroffen sein könnten 600 bis mehrere tausend Arbeitsplätze. Insbesondere gehe es um Arbeitsplätze bei der Konzerntochter Siemens Energy und beim Kerntechnikunternehmen Framatome (ehemals Areva NP). Die Organisatoren der Kundgebung fordern, dass Siemens die Planungen für den Siemens Campus anpasst.

Siemens weist Kritik entschieden zurück

Ein Siemens-Sprecher wies die Kritik einer angeblichen Fehlplanung beim Siemens Campus entschieden zurück. Forschung sei "von Beginn an ein integraler Bestandteil des Konzepts". Dass künftig möglicherweise weniger Labor- und Teststand-Arbeitsplätze gebraucht werden, liege auch an der Digitalisierung, die es ermögliche, Produkte und Anlagen ohne den Bau eines Prototyps auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. Forschung und Entwicklung finde "bei Siemens schon heute zu einem großen Anteil in Büroflächen statt, wo in der Vergangenheit noch Sonderbauten notwendig waren". Siemens-Betriebsrätin Isabella Paape ist dagegen der Meinung, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Planung und Entwicklung "deutlich überschätzt" würden.

Petition bislang nur mit wenig Unterschriften

Bereits im Mai hatten die Kritiker der aktuellen Campus-Planung eine entsprechende Petition gestartet. Dabei sind bislang vergleichsweise wenig Unterschriften zusammengekommen. Zuletzt hatten gut 1.500 Menschen die Petition unterzeichnet.