Zu wenig Fahrgäste: ÖPNV wirbt um Kunden

Corona hat den öffentlichen Nahverkehr auch in Bayern immer noch im Griff: Vor der Pandemie hatte die Augsburger Verkehrsgesellschaft an einem normalen Tag 200.000 Fahrgäste. Am Montag waren es 84.000. Die MVG in München zählte an diesem Montag rund 1,3 Millionen. Sonst sind es zwei Millionen. Die Ferien sorgen zusätzlich für weniger Fahrgäste. Corona ist weiter spürbar. Dabei geht es schon wieder aufwärts. In Ballungsräumen und Großstädten fehlen noch 30 Prozent zum Vorkrisenniveau, rechnet das Bayerische Verkehrsministerium. In ländlichen Räumen ohne Tourismus ist der Fahrgastrückgang noch deutlicher.

Hauptproblem: Verlorenes Vertrauen

Alle Bundesländer seien von Corona betroffen, die Zahlen des ÖPNV ähnelten sich, sagt Lars Wagner, Sprecher des Verbands Deutscher Verkehrsbetriebe (VDV). Rund 600 Unternehmen des Öffentlichen Personen- und des Schienengüterverkehrs sind hier organisiert. Ein Grund für die Entwicklung: Sogenannte Gelegenheitsfahrgäste blieben aus. Zum Beispiel die Besucher von Messen und anderen Großveranstaltungen, mancherorts auch die Touristen. Vor allem aber hätten viele in der Pandemie das Vertrauen verloren, dass Bus- und Bahnfahren möglich ist, so Wagner weiter. Es gehe deswegen darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Die Kampagne von Verkehrsunternehmen, Bundesländern, kommunalen Spitzenverbänden soll helfen.

#BesserWeiter: "Maskenpflicht ohne Wenn und Aber"

Die Kampagne zeigt Menschen in Bus oder Bahn, die alle Maske tragen. Daneben passend zur Person eine Botschaft: Bei der Frau in roten Blazer mit Ledermappe, die gerade ein Selfie macht, lautet sie "Solidarisch sein. Genau mein Ding." Videos auf Social-Media-Kanälen und einen Hashtag mit dem Namen der Kampagne gibt es dazu: #BesserWeiter. Bayern hat mehrere eigene Kampagnen: Seit Anfang August gibt es "ÖPNV - aber sicher!" von Verkehrsministerin Schreyer (CSU). Die MVG hat die Plakataktion "Kein Held ohne Maske" gestartet. Alle haben ein Ziel: Zeigen, dass Bus- und Bahnfahren möglich ist, weil es klare Regeln gibt. So formuliert es Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU). Beim Kampagnenstart spricht er von der "Maskenpflicht, ohne Wenn und Aber", die Vertrauen zurückbringen soll. Die Kontrollen würden verstärkt, die Bahn etwa werde ihre Kontrollteams verdoppeln.

Noch ungelöst: der Bußgelder-Flickenteppich

Weniger vertrauensfördernd ist nach wie vor der Flickenteppich von Bußgeldvorschriften für die, die ohne Maske im Zug erwischt werden und sich weigern eine aufzusetzen. In Bayern werden dafür sofort 150 Euro fällig, in Hessen bei wiederholtem Verstoß 50 Euro. Das mache die Arbeit gerade für Mitarbeiter schwierig, die in Verkehrsverbünden über Landesgrenzen hinweg unterwegs sind, sagt VDV-Sprecher Wagner. Minister Scheuer will über einheitliche Bußgelder am Donnerstag in einer Schalte mit den Bundesländern sprechen.

ÖPNV soll die Verkehrsklimaziele erreichbar machen

Scheuers Interesse, den öffentlichen Nahverkehr so schnell wie möglich zu alter Stärke zurückzuführen, dürfte auch mit einem anderen Problem zu tun haben: Damit er die Klimaziele im Verkehrssektor erreicht, müssen möglichst viele Pendler auf Bus und Bahn umsteigen. Corona hat zwar in den Städten für mehr Radfahrer gesorgt, allerdings sind viele wieder auf das Auto umgestiegen. In einer Umfrage des ADAC von Anfang April gaben 16 Prozent an, das Auto häufiger zu nutzen.

Rettungsschirm löst Finanzsorgen

Wegen dieser Entwicklung erwartet der VDV alleine von März bis Jahresende Einnahmeverluste in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund loben die Verkehrsunternehmen das Krisenmanagement des Bundesverkehrsministers. Scheuer hatte einen inzwischen von der EU genehmigten Rettungsschirm für die Branche auf den Weg gebracht. Er hat ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro, der Rest kommt von den Bundesländern. Finanziell seien die Sorgen so erst einmal vom Tisch, sagt VDV-Sprecher Wagner. Die Angebote könnten aufrechterhalten erhalten werden, wenn Pendler und Schüler aus den Ferien zurückkehren. Was jetzt noch fehlt, ist das Vertrauen, wieder einzusteigen.