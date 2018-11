16.11.2018, 07:19 Uhr

Zu warm: Skisaison-Start auf der Zugspitze abgesagt

In den Bergen freuen sich seit Wochen Wanderer über die Föhnlage mit warmen Temperaturen. Noch ist weit und breit kein Schnee in Sicht – sogar auf der Zugspitze. Deshalb ist der eigentlich für heute geplante Start in die Skisaison abgesagt worden.