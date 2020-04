Zu viele Mitarbeiter infiziert: Altenheim in Arzberg geräumt

In Arzberg ist am Samstag (18.04.20) ein Altenheim geräumt worden. Zuvor hatten sich so viele Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert, dass nicht mehr genügend Fachkräfte für die Betreuung der Bewohner zur Verfügung standen.

Hälfte der Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Wie der Geschäftsführer des Pflegeheims "Löwenzahn", Horst Mayer, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagt, habe sich im Laufe der vergangenen Wochen die Hälfte der insgesamt 30 Mitarbeiter des Heims mit dem Coronavirus infiziert. Einige davon seien mittlerweile wieder genesen. Zudem hatten sich acht Bewohner angesteckt und waren zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Frau sei dort an den Folgen der Infektion gestorben.

Landratsamt greift am frühen Abend ein

Am Donnerstag (16.04.20) habe die Heimleitung der Heimaufsicht im Landratsamt Wunsiedel mitgeteilt, dass das Pflegeheim wegen der hohen Zahl infizierter Pfleger die vorgeschriebene Fachkraftquote wohl nicht mehr einhalten könne. Am Samstag (18.04.20) habe die Behörde dem Geschäftsführer schließlich gegen 18.00 Uhr mitgeteilt, dass die Quote auch in der Nacht einzuhalten sei, was nicht mehr zu realisieren war.

Geschäftsführer kritisiert den Zeitpunkt

Eine Nachfrage der Heimleitung, ob die elf verbliebenen und nicht-infizierten Bewohner daher in ein Krankenhaus gebracht werden sollten, habe das Landratsamt mit Ja beantwortet. Eine Stunde später seien die Rettungswagen vor dem Pflegeheim vorgefahren. Das Vorgehen habe in Arzberg Aufsehen erregt und die über 80 Jahre alten Bewohner stark verunsichert, sagt Geschäftsführer Mayer. Er kritisiert den Zeitpunkt der Räumung, weil der Engpass Tage vorher absehbar gewesen sei und Quoten in der Corona-Krise nicht immer einzuhalten seien.

Die ersten Bewohner sollen noch diese Woche zurück

Das Landratsamt Wunsiedel teilt auf Nachfrage des BR mit, nicht die Behörde, sondern die Heimleitung habe die Räumung veranlasst, indem sie mit dem Krankenhaus Kontakt aufgenommen habe. Geschäftsführer Mayer rechnet damit, dass am Freitag (24.04.20) wieder genügend genesene Pflegekräfte zur Verfügung stehen um die ersten Bewohner in das Heim zurück zu holen.