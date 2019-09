Zu viele Hochzeits-Feuerwerke: Nordheim erlässt Verbot

Mit einem ungewöhnlichen Verbot reagiert die Gemeinde Nordheim am Main im Lankreis Kitzingen auf eine neue Modeerscheinung bei Hochzeiten: Weil immer öfter dem Brautpaar ein Feuerwerk geschenkt wird, zieht die Gemeinde nun die Bremse. Außer an Silvester sind private Feuerwerke in Nordheim künftig verboten. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Abgebrannte Raketen bleiben zurück

Bürgermeister Guido Braun (Nordheimer Liste) begründet das Verbot vor allem mit der Brandgefahrt. "Bei uns gehen die Weinberge auf allen Seite bis an den Ort heran. Im Sommer war es so trocken - da reicht eine Rakete und ein Weinberg steht in Flammen", sagte Braun nach der Sitzung dem BR. Private Feuerwerke mussten bislang schon bei der Verwaltungsgemeinschaft Volkach angemeldet werden. Dann muss die Feuerwehr eine Brandwache stellen. Die Gemeinde Nordheim ärgert sich auch darüber, dass die abgebrannten Raketen überall liegen gelassen werden. Das Feuerwerksverbot gilt ab dem 2.Januar 2020.