Zu viele Hirsche: Staatswald geht neue Wege im Wildmanagement

Forstbetriebsleiter Florian Vogel stapft mit dem Wildbiologen Flurin Filli über eine Waldwiese. Der Förster will dem Biologen die Wildschäden im Staatswald Rothenbuch zeigen, verbissene Buchen und von Hirschen geschälte Fichten: "Wir können so nicht mehr weitermachen, wir haben im Spessart zu viel Rotwild." Florian Vogel will ein neues Wildmanagement in Rothenbuch einführen – und Flurin Filli soll die Staatsforsten dabei unterstützen.

Lebensraum fürs Wild verbessern

Flurin Filli ist ein Experte für Rotwild. Der Schweizer Wildbiologe war in den letzten Monaten oft im Spessart, hat sich die Wälder angesehen und mit Förstern gesprochen. Seine Erkenntnis: Allein mehr jagen hilft nicht, um das Rotwild in den Griff zu bekommen. Man muss auch den Lebensraum Wald verbessern. "Hier fehlen alle Requisiten, die der Hirsch zum Leben braucht. Strukturen im Wald, wo er Deckung findet, Wildwiesen, wo er äsen kann, und auch sichere Rückzugsgebiete."

Hirsche werden in den Wald gedrängt

Der Spessart ist ein karger Lebensraum, es gibt von Natur aus nur wenige Kräuter und Gräser am Waldboden. Hinzu kommt, dass die intensive Forstwirtschaft Wälder geschaffen hat, in denen die Bäume gleich alt und somit gleichförmig sind. Es fehlen vielfältige Strukturen. Eigentlich ist das Rotwild – umgangssprachlich Hirsch – ein Tier des Offenlandes. Die majestätischen Tiere würden ihre Nahrung also auch auf nahe gelegenen Wiesen suchen, aber hier werden sie erst recht gejagt: Der Mensch hat das Rotwild in den Wald gedrängt. Und hier richten sie große Schäden an.