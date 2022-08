Zu viele Haustiere: Tierheime in Unterfranken überlastet

In den Tierheimen in Aschaffenburg und Würzburg werden aktuell mehr Tiere abgegeben, als aufgenommen und vermittelt werden können. Die Mitarbeiter im Tierheim Aschaffenburg versorgen aktuell etwa sechs Hunde und 30 bis 40 Kleintieren mehr als sonst. In Würzburg sind es laut der Tierheimleitung aktuell 40 Hunde statt den normalerweise rund 25.

Corona-Pandemie sorgt für volle Tierheime

In Kitzingen sei das Tierheim zwar noch nicht überlastet, erwarte aber zukünftig – wie die anderen Tierheime auch – einen deutlichen Anstieg der abzugebenden Haustiere. Das sei nach Aussagen aller Tierheimleitungen insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Halter geben vor allem Kleintiere ab

Einen besonders großen Anstieg verzeichnen die Tierheime bei den Kleintieren. Hierzu zählen etwa Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse und Hamster. Viele Kleintiere seien nicht kastriert oder sterilisiert und würden unerwarteten Nachwuchs zeugen, so das Tierheim Aschaffenburg. Dies führe zu noch mehr Tieren, welche das Tierheim zusätzlich überlasten. In Aschaffenburg zum Beispiel gab es bisher acht Module zur Unterbringung. Diese mussten laut der Tierheimleitung wegen Platzmangel um weitere 15 aufgestockt werden.

Haltung von Hunden als Herausforderung

Auch die Haltung der Hunde stellt eine große Herausforderung für die Tierheime dar. Viele Hunde können nur schwer vermittelt werden. Das bestätigen alle drei Tierheime in Aschaffenburg, Würzburg und Kitzingen. Die Hunde wurden meist als Welpen gekauft. Im Alter von einem bis eineinhalb Jahren fangen sie jedoch an, ihre Grenzen auszutesten, erklärt Tierheimleiter Lukas Kneisel aus Aschaffenburg. Nicht selten gäbe es dann auch Beißvorfälle. In derartigen Situationen seien die Halter laut Kneisel oftmals völlig überfordert. Aus Sicherheitsgründen müssen die Hunde daher im Tierheim Maulkörbe tragen und bekommen ein auf sie zugeschnittenes Training.

Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen

Insgesamt gibt es somit deutlich mehr Tiere in Tierheimen, die zusätzlich auch eine intensivere Betreuung brauchen. Das gestiegene Arbeitspensum führt dazu, dass das Personal an seine Kapazitätsgrenzen kommt, so die Tierheime in Aschaffenburg und Würzburg. Das Tierheim Aschaffenburg versucht daher durch Abgabewartelisten, den großen Andrang an abzugebenden Tieren einzudämmen. Diese Liste gibt es seit etwa eineinhalb Jahren.

Viele Tierhalter sind überfordert

Dass nun nicht mehr alle abgegebenen Haustiere sofort aufgenommen werden können, stößt auf Unzufriedenheit und Unverständnis seitens der Besitzer. Laut dem Tierheimleiter Lukas Kneisel in Aschaffenburg seien viele überfordert. Auch eine entsprechende Beratung vor dem Kauf eines Haustieres würde in der Regel fehlen.

Tierheime wollen weiterhin helfen

Nach Aussage des Tierheims Aschaffenburg habe die Einrichtung in der Vergangenheit jede Abgabeanfrage angenommen. Aktuell können sie hauptsächlich ausführlich beraten. Ihnen ist es wichtig, die Besitzer nicht mit ihren Sorgen allein zu lassen. Auch, wenn nicht jedes Tier sofort aufgenommen werden kann, möchten alle Tierheime weiterhin helfen. Lukas Kneisel, Tierheimleiter Aschaffenburg: "Es ist also trotzdem immer sinnvoll sich bei uns zu melden. Wir versuchen alles was möglich ist, um den Tieren das Leben zu erleichtern."