Zu viele Geflüchtete: Miltenberger Landrat schreibt an Scholz

"Wir sind am Ende der Leistungsfähigkeit, es geht nicht mehr!" Diese drastischen Worte findet der Landrat von Miltenberg, Jens Marco Scherf (Grüne), in einer Pressemitteilung angesichts der Neuaufnahme Geflüchteter aus Kriegsgebieten. Schon in einer Bilanz der Regierung von Unterfranken hieß es Anfang der Woche: Die Aufnahmeeinrichtungen im Bezirk sind voll.

Landrat: "Wir haben die Ressourcen nicht mehr"

Der Miltenberger Landrat hat sich auch in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Grünen-Spitze im Bundestag gewandt: "Wir haben die Ressourcen nicht mehr, weder Wohnraum für Unterbringung noch bei der Versorgung, Betreuung und Integration der Menschen. So sind die Kommunen dauerhaft überfordert", warnt der Landrat. Es müsse dringend etwas passieren, fordert er. Sowohl der Bayerische Landkreistag als auch der Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags stünden an seiner Seite. Und anders als zuvor geplant, widmete sich auch die CSU-Landtagsabgeordneten bei ihrer Winterklausur doch den Flüchtlingen.

Klingenberg hilft mit Notunterkunft aus

Dank der Unterstützung durch die Stadt Klingenberg und durch die Hilfe des Roten Kreuzes sei es dem Landkreis gelungen, in einer leerstehenden alten Schule im Stadtteil Röllfeld eine Notunterkunft einzurichten, in der Ende des Monats die ersten 30 Geflüchteten aus Kriegsgebieten einziehen sollen. Platz wäre für 60 Menschen, aber zunächst müsse sich alles erst einmal einspielen, bevor die nächsten Geflüchteten aus dem Ankerzentrum in Schweinfurt kommen. Auch die Ankerzentren seien überlastet. Aktuell nimmt Bayern rund 15,56 Prozent aller in Deutschland ankommenden Asylbewerber auf. Innerhalb des Freistaates regelt die Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) die Verteilung.