Zu viel Wild im Forst: Ist der Zukunftswald gefährdet?

Wenn Paul Höglmüller durch "seinen" Bergwald geht, dann ist er ganz zufrieden. Der Leiter des staatlichen Forstbetriebs Ruhpolding hat in den letzten Jahren den Wald umgestaltet. Mehr junge Bäume und mehr Vielfalt. Neben der Fichte auch Buche - und vor allem Tanne. Denn die kommt mit Trockenheit gut zurecht und ist nicht anfällig für den Borkenkäfer.

Damit so ein Umbau gelingt braucht es aber nicht nur forstliches Geschick!

"Die Grundlage für unser Wirtschaften ist eine intensive Jagd. Durch die Jagd haben wir die Möglichkeit, Mischwälder zu verjüngen. Erste Erfolge sieht man oft sehr schnell bei der Buche. Wesentlich schwerer tut sich die Tanne, die nach wie vor schwer unter Verbiss leidet. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg." Paul Höglmüller, Staatlicher Forstbetrieb Ruhpolding

Den Förstern gilt der Grundsatz "Wald vor Wild". Das bedeutet: Die Zahl der Rehe und Rothirsche, die in einem Wald unterwegs sind, soll für den Wald verträglich sein.

Bayerns Wälder müssen verjüngt werden

In ganz Bayern muss der Wald verjüngt und umgebaut werden. In Zeiten des Klimawandels unumgänglich. Aber das scheint nicht allen klar zu sein. Im flachen Land verbeißt vor allem das Rehwild den Wald und verursacht so massive Schäden. Und die Rehe vermehren sich immer weiter. Auch im Landkreis Neustadt an der Aisch in Mittelfranken.

Fütterung von Rehen im Winter ist ein Problem

Wolfgang Kornder, Jäger und Vorsitzender des ökologischen Jagdvereins, weiß, dass es dafür unterschiedliche Gründe gibt. Auch die systematische Fütterung der Rehe im Winter trägt dazu bei. Gesetzlich vorgeschrieben wäre sie nur in Notzeiten, also wenn zum Beispiel 50 Zentimeter Schnee liegen oder der Schnee verharscht ist. Trotzdem gibt es in Franken eine ganze Anzahl von Revieren, die oftmals schon im Oktober anfangen zu füttern, so Dr. Wolfgang Kornder, Ökologischer Jäger.

Trotz Fütterung haben die Rehe mehr Hunger und verbeißen Bäume

Wolfgang Kornder dokumentiert solche Stellen. Oft wird das Wild dort auch mit Getreide und Kraftfutter gefüttert. Der Stoffwechsel der Tiere fährt dann über die Winterzeit nicht herunter, wie das natürlicherweise geschieht. Die Folge: Die Rehe haben mehr Hunger und verbeißen die jungen Bäume im Winter noch mehr.

"Für viele Jäger kommt es darauf an, viel Rehwild zu haben, Rehwild zu haben mit guten Trophäen. Das kann ich mit Fütterungen forcieren. Über die Fütterungen halte ich das Rehwild in meinem Revier. Der Wald wird zur Kulisse für die Jagd und seine Gemeinwohl-Funktionen und seine ökonomischen Funktionen, wie der Holzproduktion, die sind nebensächlich oder werden nicht gesehen." Wolfgang Kornder, Ökologischer Jagdverein Bayern

Jagdbehörden legen Abschussquoten fest

Damit der Wald eine Chance hat, werden von den Jagdbehörden für die Reviere Abschussquoten festgelegt. Aber die können kaum kontrolliert werden. Die Auswirkungen sind auch dem Forst-Ministerium bekannt. Das jüngste Forstliche Gutachten vom Dezember 2018 belegt es: In über der Hälfte der Hegegemeinschaften Bayerns wird der Verbiss als zu hoch bewertet. Ein rascher Umbau des Waldes ist ohne Mithilfe der Jäger wahrscheinlich kaum möglich.

"Ich glaube es gelingt nur, wenn wir das Verständnis für diese Situation - für den Klimawandel, für den Waldumbau - den Menschen erklären. Und am besten vor Ort mit allen Beteiligten im Konsens - Jäger, Pächter, Waldbesitzer, Forstleute. Dort, wo wir im Wald miteinander reden, da gelingt das auch." Stefan Pratsch, Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Es soll also mehr geredet werden im Wald. Der Bayerische Jagdverband nimmt das Angebot an. Doch für seine Mitglieder steht nicht der Wald, sondern das Wohlergehen des Wildes an erster Stelle! Also auch üppige Bestände und Fütterungen im Winter.

"Wir sind nicht eine Art Dienstleister, die nur auf fremdem Grund und Boden schauen, dass sie möglichst viele Tiere schießen können. Sondern wir haben auch den gesetzlichen Auftrag, uns darum zu kümmern, dass die Lebensgrundlagen für die Wildtiere in Ordnung sind und dass die Wildtiere in ihrer Gesamtheit wohlauf sind. (…) Diese unterschiedlichen Interessenlagen unter einen Hut zu bringen, ist eine Riesenherausforderung." Thomas Schreder, Jäger Vizepräsident und Sprecher Bayerischer Jagdverband

Fütterung nur für Rotwild und nicht für Rehe

Auch im Chiemgauer Bergwald von Paul Höglmüller kümmern sich die Jäger um das Wohlergehen des Wildes. Sie füttern aber keine Rehe, sondern nur Rotwild. Vermehrt in sogenannten Wintergattern – also in sehr großen – eingezäunten Gebieten. Ein Rudel Hirsche kann massive Schäden im Bergwald anrichten. Viel mehr als die gleiche Anzahl Rehe. Warum hilft ihnen Paul Höglmüller also über den Winter, so dass alle überleben?

Es klingt seltsam, aber: Der Forstmann macht das zum Schutz der Bäume. "Wir haben diese Fütterung viele Jahre lang als freie Fütterung – also ohne Zaun - betrieben. "

"Da ist das Wild bei Inversionslagen regelmäßig in den Schutzwaldbereich oberhalb der Fütterung gezogen und hat da massiv für Verbiss gesorgt. Wir konnten den Wald nicht mehr verjüngen. Und auch im Frühjahr war die Situation so, dass das Wild die sprießenden Tannen und Laubhölzer sehr stark verbissen hat. Jetzt bleiben sie bis Mitte Mai im Gatter, und damit ist die Verjüngung deutlich entlastet." Paul Höglmüller, Staatlicher Forstbetrieb Ruhpolding

Hohe Bedeutung des Waldes für den Klimawandel

In zwei Revieren ist die Zahl der Rothirsche gestiegen. Dort müssen die Jäger wieder tätig werden. Der Bergwald verträgt nicht mehr als ein bis zwei Hirsche pro hundert Hektar. Paul Höglmüller hat das gesamte System im Blick.

"Die Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft speziell in Bezug auf den Klimawandel ist so hoch, dass wir uns den Luxus nicht leisten können, uns ausschließlich an jagdlichen Zielen zu orientieren. Wildtiere haben in dem Wald Platz, aber sie sind nicht das Ziel und schon gleich gar nicht bestimmte Trophäen und bestimmte Dichten." Paul Höglmüller, Staatlicher Forstbetrieb Ruhpolding

"Wald vor Wild" heißt nicht "Wald ohne Wild". Aber der Wald genießt oft Vorrang – zumal in Zeiten des Klimawandels.