Zu viel Schnee: Hier fällt am Mittwoch in Bayern die Schule aus

Besonders betroffen von den Schneemassen sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sowie die Stadt Memmingen. Dort fällt bis einschließlich Freitag der Unterricht komplett aus.

Auch in anderen Landkreisen gibt es nach Angaben des Kultusministeriums teilweise Unterrichtsausfälle. Im Landkreis Berchtesgadener Land bleiben am Mittwoch folgende Schulen geschlossen:

- Grundschule Neukirchen

- Grundschule Berchtesgaden

- Mittelschule Berchtesgaden

- Grundschule Marktschellenberg

- Grundschule Ramsau

- Grundschule Schönau a. Königssee

- Gymnasium Berchtesgaden

- CJD Christophorusschulen Berchtesgaden

- Sonderpädagogisches Zentrum St. Zeno Bad Reichenhall / alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau;

- HPZ Piding / alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau;

An der Grund- und Mittelschule Bischofswiesen findet der Unterricht statt, sofern Schüler die Schule ohne Probleme erreichen können.

Im Landkreis Traunstein entfällt der Unterricht bis einschließlich Freitag an folgenden Schulen:

- Grundschule Surberg

- Grundschule Vachendorf

- Grundschule Bergen

- Grundschule Inzell

- Musikschule Inzell

- Grund- und Mittelschule Siegsdorf

- Grund- und Mittelschule Ruhpolding

- St.-Valentins-Schule Ruhpolding

- Grund- und Mittelschule Grassau

- Montessorischule Grassau

- Grundschule Marquartstein

- Volksschule Niederfels Marquartstein

- Achentalrealschule Marquartstein

- Landschulheim Marquartstein

- Grundschule Schleching

- Grund- und Mittelschule Unterwössen

- Grundschule Reit im Winkl

- Grundschule Übersee

- alle Schulen im Stadtgebiet Traunstein, einschließlich Berufsschulen I, II und II, Landwirtschaftsschule Traunstein, FOS / BOS, Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein (Schule an der Traun), Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer, Mädchenrealschule Sparz, Montessorischule Traunstein

Neu hinzu kommen die Grund- und die Mittelschule Schnaitsee, die ebenfalls bis einschließlich Freitag geschlossen bleibt.

Nicht betroffen im Stadtgebiet Traunstein sind die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Campus Traunstein sowie das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

Schulausfälle in Schwaben

In Memmingen findet die ganze Woche kein Unterricht statt. Im Landkreis Ostallgäu findet am Mittwoch teilweise kein Unterricht statt, da die Schulwegsicherheit in Teilen des Landkreises nicht mehr gewährleistet werden kann. Am Mittwoch entfällt daher der Unterricht in allen Schulen folgender Gemeinden:

- Baisweil: Grundschule

- Eggenthal: Grundschule

- Friesenried: Grundschule, Mittelschule

- Ronsberg: Grundschule

- Obergünzburg: Grundschule, Mittelschule, Realschule

- Aitrang: Grundschule

- Ruderatshofen: Grundschule

- Biessenhofen: Grundschule

- Bidingen: Grundschule

- Marktoberdorf: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Don-Bosco-Föderzentrum

- Stötten a. A.: Grundschule

- Unterthingau: Grundschule, Mittelschule

- Görisiried: Grundschule

- Seeg: Grundschule

- Lengenwang: Grundschule

- Wald: Grundschule

- Eisenberg: Grundschule

- Roßhaupten: Grundschule, Mittelschule

- Rieden a.F.: Grundschule

- Lechbruck a.S.: Grundschule

- Halblech: Grundschule

- Füssen: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum

- Schwangau: Grundschule, Gymnasium Hohenschwangau

- Pfronten: Grundschule, Mittelschule

- Nesselwang: Grundschule

Im Bedarfsfall ist an allen Schulen für Schülerinnen und Schüler vor Ort eine Betreuung organisiert. An allen übrigen Schulen im Landkreis und in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren findet der Unterricht am Mittwoch statt.

Im südlichen Bereich des Landkreises Unterallgäu entfällt bis einschließlich Freitag der Unterricht an folgenden Schulen:

- Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Sebastian-Kneipp-Schule

- Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

- Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

- Dirlewang: Grundschule

- Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

- Ottobeuren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium

- Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

- Wolfertschwenden: Grundschule

- Woringen: Grundschule

- Legau: Grundschule, Mittelschule

- Illerbeuren: Grundschule

- Sontheim: Grundschule

- Westerheim: Grundschule

- Erkheim: Grundschule, Mittelschule

- Wiedergeltingen: Grundschule

- Kammlach: Grundschule

- Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

- Benningen: Grundschule

Im Landkreis Oberallgäu fällt der Unterricht am Mittwoch an der Grund- u. Mittelschule Oy-Mittelberg aus.

Für die Stadt Lindau wurde bereits gestern mitgeteilt, dass im gesamten Stadtgebiet auch am Mittwoch kein Unterricht stattfindet.

Schulausfälle in Niederbayern

Im Landkreis Deggendorf entfällt am Mittwoch für alle Schulen nördlich der Donau (einschließlich dem Stadtgebiet Deggendorf) der Unterricht.

Im Bedarfsfall ist an allen Schulen für Schülerinnen und Schüler vor Ort eine Betreuung organisiert.