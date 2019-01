15.01.2019, 08:57 Uhr

Zu viel Schnee für Schlittenhunderennen in Unterjoch

Viel Schnee ist im Allgäu zuletzt in recht kurzer Zeit gefallen. So viel, dass jetzt das Schlittenhunderennen in Unterjoch abgesagt wurde. Die Veranstalter sahen den reibungslosen Ablauf der Internationalen Deutschen Meisterschaft gefährdet.