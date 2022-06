Zu viel Platz - zu wenig Gläubige: Was passiert mit den Kirchen?

Die katholische Sankt Martins Kirche im schwäbischen Lagerlechfeld wird verkleinert. Früher bot die große Kirche 800 Gottesdienstbesuchern einen Sitzplatz. Mitte der 60er Jahre wurde dieses "Zelt Gottes", wie es genannt wurde, für den Bundeswehrstandort Lagerlechfeld erbaut, St. Martin diente als Garnisonskirche: Die Gottesdienste waren gut besucht. Heute ist das zu viel Platz. Die Gemeinde hat sich stark reduziert, die Kirchenbänke blieben bei den Gottesdiensten nahezu leer. Hinzu kam, dass Kondenswasser das Dach beschädigt hatte.

Die Profanierung von St. Martin

Im Dezember 2021 wurde St. Martin schließlich offiziell profaniert. Die Profanierung einer Kirche bedeutet ihre Entweihung. Dadurch wird das ehemalige Gotteshaus der profanem Nutzung überlassen.

In einem Abschiedsgottesdienst wird das Allerheiligste aus der Kirche getragen, außerdem alle Reliquien. Das Ewige Licht in der Kirche wird ausgelöscht. Pfarrer Thomas Demel hat die Entweihung seiner Kirche noch vor Augen: "Es ist es schon bewegend, wenn man Jesus in der Eucharistie hinausträgt und der Tabernakel leer ist. Es ist ein bisschen wie Karfreitag."

"Eine Tankstelle für die Seele"

Die Kirche wird umgewandelt. Ein völlig neuer Raum entsteht hier, erzählt Erwin Merz aus der Kirchenverwaltung von St. Martin. In die einst so große Kirche wurde eine Zwischendecke eingezogen. Unter ihrem Dach wird so ein deutlich kleinerer Ort für die Gottesdienste und Feiern mit 150 Sitzplätzen geschaffen.

Die eigentliche Kirche ist dann im neuen, ersten Stock: Hell und lichtdurchflutet ist ihr Raum. Leicht, beinahe schwebend wirkt das neue, verkleinerte Gotteshaus. "Ich denke, der Raum bekommt noch mal eine ganz eigene spirituelle Wirkung", sagt Erwin März: "Ich kann mir vorstellen, wenn Leute hier reinkommen: Allein durch den Raum könnte das so eine Tankstelle für die Seele werden."

Ein neues Depot für Kirchenkunst

Der wichtigste Punkt bei diesem Umbau war die Finanzierung des Bauprojekts. Lange wurde über verschiedene Umbaumodelle diskutiert. Ein Glücksfall für die Gemeinde war schließlich die Idee, Platz für die Kunstgegenstände der Diözese Augsburg zu schaffen.

Im Erdgeschoss befindet sich nun das Depot für Kirchenkunst. Direkt daneben entstand der Platz für den Pfarrsaal. Diese Lösung entlastet die Gemeinde finanziell: Die Diözese Augsburg beteiligt sich an den Unterhaltskosten, ebenso an den Baukosten von 4,1 Millionen Euro. Auf dem Dach soll künftig eine Photovoltaikanlage Strom erzeugen, auch das hilft sparen.

Der Pfarrhof wird zum Kinderhort

Zunächst muss auch die Gemeinde kräftig investieren. Sie muss von den 4,1 Millionen 30 Prozent der Kosten übernehmen. Um den finanziellen Kraftakt für den Bau zu leisten, musste sie sich von anderen Immobilien trennen. Der benachbarte Pfarrhof etwa wurde an die kommunale Gemeinde verkauft. Hier soll später einen Kinderhort entstehen.

Aufbruch in ein neues Zeitalter für die Kirchen

St. Martin ist ein beispielhaftes Projekt für die Diözese Augsburg. Und für die Menschen vor Ort bedeutet der Umbau der Kirche Aufbruch und Neubeginn. Erwin Merz freut sich über die neuen Nutzungsmöglichkeiten: "Was neu ist, dass wir hier jetzt zum Beispiel diesen Raum haben und unten den Pfarrsaal. Das heißt, wir können zum Beispiel Hochzeiten, Trauungen hier oben begehen und können dann unten gleich die Feier miteinander gestalten."

Auch Pfarrer Thomas Demel ist zufrieden mit der Lösung - auch wenn natürlich etwas Wehmut mitschwingt: "Natürlich will man, dass der Glaube wächst und die Leute wieder erreicht. Aber ich sage mal, viele kleine Räume gefüllt kann auch einen großen ergeben." Wenn die neue Kirche fertiggestellt ist, wird sie wieder geweiht werden. Dann wird aus dem profanen Raum wieder ein heiliger Ort.

