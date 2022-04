Zu viel oder zu wenig Staat? Streit um Landesentwicklung

Es soll die "Spielregeln" aufstellen: das Landesentwicklungsprogramm (LEP). So steht es im jüngsten Entwurf. Und zwar, wo was Priorität haben soll: Der Bau von Wohnungen, die Schaffung von Gewerbegebieten. Das Ziel, einheitliche Lebensverhältnisse in Bayern zu schaffen. steht über allem. Dazu gehören Mobilfunkmasten für einen guten Handyempfang, Naturschutzflächen, Landwirtschaft und Energieerzeugung. Der Wasserversorgung und der Mobilität sind Kapitel gewidmet.

Flächenverbrauch verringern – ein (wenig konkretes) Ziel

Herauskommen ist bei der neuen Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms aber vor allem: Viel Stückwerk. Es sei kein Programm aus einem Guss, außerdem fehlen konkrete Regelungen, sagt der emeritierte Professor für Landmanagement. Holger Magel, etwa wenn es um den Flächenverbrauch geht.

Da heißt es im Entwurf etwa: "Wir wollen die Neuinanspruchnahme von Flächen in Bayern verringern, indem wir qualitätvolle, kompakte und wenn möglich multifunktionale Siedlungsbereiche, effiziente Verkehrsinfrastrukturen und kostengünstige und langfristig tragfähige Versorgungs- und Entsorgungsstrukturen schaffen."

Diese Absichtserklärungen, den Flächenverbrauch in Bayern zu verringern, würden verschleiern, "dass die Landschaftszerstörung munter weitergeht. Wir fordern auf die Gemeinden heruntergebrochen klare Richtwerte, denn wie soll sich eine Gemeinde orientieren, wenn sie gar nicht weiß, was ihr Budget ist", sagt Magel. Doch dies werde von Freien Wählern und CSU klar abgelehnt.

Tatsächlich liegt der Flächenverbrauch in Bayern derzeit bei rund elf Hektar pro Tag. Das zu verringern auf fünf Hektar fordern beispielsweise die Grünen und Umweltverbände. Im LEP-Entwurf steht, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig sind bei der Planung.

LEP als Rahmen für eine sozial-ökologische Transformation

Naturschutzverbände fordern zahlreiche Änderungen. Wenn in der Überarbeitung des LEP anerkannt werde, dass der Klimawandel in Bayern bereits angekommen ist, der Flächenfraß gestoppt, erneuerbare Energien ausgebaut und die Landwirtschaft umgebaut werden müssten, dann brauche es statt vieler Soll- und Kann-Bestimmungen im Text klare Muss-Vorgaben, sagt etwa Richard Mergner, der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern (BN).

Mergner hat konkrete Forderungen für den Text, etwa dass darin ein Stopp des Ausbaus des Staatstraßennetzes in Bayern formuliert werde. "Das muss doch enthalten, dass wir im ländlichen Raum auch ohne Auto mobil sein können, dass wir Mindeststandards haben, jede Stunde einen Bus, einen Rufbus oder ein Sammeltaxi." Das müsse im Bereich Mobilität einfach vorgeschrieben werden, dieser Anspruch müsse als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge verstanden werden, "genauso wie die Trinkwasserversorgung", sagt Mergner.

Zu den Punkten, die dem BN wichtig sind gehört auch der schnelle Ausbau der Windenergie oder dass große Einzelhandelsprojekte auf zentrale Orte begrenzt werden, während die Ansiedlung von Läden des täglichen Bedarfs in Ortskernen gefördert werden müsse.

Mit seiner Kritik am gegenwertigen Kurs der Landesentwicklung steht der BN nicht allein da: Er ist Teil der Initiative "Wege zum besseren LEP für Bayern". Dabei sind ganz unterschiedliche Organisationen aus Wissenschaft, Stadt- und Raumplanung, Naturschutz, freien Berufen, ländlichem Raum und Jugendorganisationen.

Jugend will an der Planung beteiligt werden

Der Bund der Katholischen Jugend in Bayern (KLJB) etwa vermisst mehr echte Mitentscheidung junger Leute bei Planungen auch in den Gemeinden. Benedikt Brandstetter von der KLJB fordert: "Jugendbeteiligung muss ein verbindliches Ziel bei der Raumplanung und gerade auch für die kleinen Gemeinden auf dem Land sein." So sollen die Interessen der Jugend "institutionalisiert" werden und "nicht als Feigenblatt einmalig, sondern regelmäßig".

Brandstetter schlägt einen Runden Tisch zur Landesentwicklung vor, der die Weichen für eine klima- und jugendgerechte Landesplanung stellen könne. Der Ausbau von Erneuerbaren Energien auf dem Land sei ein richtiges Ziel, aber er brauche konkrete Vorgaben. "Wir finden es gut, wie das drinsteht, da wäre der ländliche Raum gut geeignet für dezentrale Lösungen bei Windkraft, Solarkraft, aber da würden wir uns mehr Konkretes wünschen."

Rückkehr des Staates bei der Planung

Insgesamt sprechen Verbände von der Rückkehr des Staates in die Planung. Es werde wieder deutlich mehr geregelt als beispielsweise in der Ära Stoiber oder Seehofer, sagen Landmanager Magel und Naturschützer sowie Jugendvertreter unisono. Zum Beispiel bei der Frage, wo künftig große Gewerbegebiete entstehen sollen.

Diese solle es in Zukunft nicht mehr auf der sprichwörtlichen grünen Wiese geben, sagt Holger Magel. Als Ehrenpräsident der Akademie Ländlicher Raum sieht Magel eine klare Bremsspur bei bestimmten Gewerbegebieten: "Also konkret ein Gewerbe- oder Industriegebiet an einer Autobahnanschlussstelle, einer vierspurigen Straße oder an einem Gleisanschluss, geplant, das ist nicht mehr möglich." Wenn so ein Gebiet allerdings schon geplant sei, könne es bis 2028 noch gebaut werden. Außerdem gebe es eine Ausnahme für Speditionen und Logistikbetriebe. Die könnten weiter an Autobahnanschlüssen gebaut werden.

Bayerischer Gemeindetag sorgt sich um die kommunale Planungshoheit

Bis Anfang April sind fast 100 Briefe beim Wirtschaftsministerium eingegangen mit Änderungsvorschlägen zum Entwurf. Der Bayerische Gemeindetag etwa hat auf 15 Seiten Stellung genommen. Präsident Uwe Brandl sorgt sich, dass der ländliche Raum bei der Fortschreibung des LEP zu kurz kommt und übergangen werden könnte: "Wir befürchten halt, dass die Planungsautonomie deutlich eingeschränkt wird und des bei völlig neuen Herausforderungen, vor denen wir jetzt in Anbetracht der Pandemie und der unterbrochenen Lieferketten stehen, Tatsache ist, dass Betriebe wieder ihre Produktionseinheiten von Asien nach Deutschland zurückholen wollen." Brandl fordert einen "wesentlich größeren und intensiver mit der kommunalen Ebene abgestimmten Entwurf, um den Herausforderungen gerecht zu werden, die da auf uns warten."

Dem Gemeindetag ist es wichtig, dass ländliche Gegenden nicht von der Entwicklung abgeschnitten werden. Brandl kritisiert floskelhafte Schlagzeilen zur neuen Energieausrichtung und er befürchtet einen zunehmenden Konzentrationsprozess in urbanen Räumen, die ohnehin schon überlaufen seien. Wenn es nur noch da Siedlung geben dürfe, wo eine angemessene Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln besteht, dann wären laut Brandl 60 Prozent der Fläche des Freistaats ausgeschlossen. Erfahrungsgemäß hätten die Gemeinden einen hohen Einfluss.

Verfahren zur LEP–Fortschreibung bis nächstes Jahr

Im Bayerischen Wirtschaftsministerium und anderen Ministerien wird in diesen Wochen abgestimmt, nachgefragt und geklärt. In einem offenen Verfahren werden Änderungen geprüft und eingearbeitet.