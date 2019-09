Zu viel Lärm: Ein Nachtbeauftragter für München

Der Sozialausschuss des Münchner Stadtrats entscheiden heut darüber, ob es künftig einen "Nachtbeauftragten" für die Stadt gibt.

Schlaf kontra Party

Das Dilemma liegt auf der Hand: In der Innenstadt wohnen viele Menschen, die nachts schlafen möchten. Zugleich gibt es viele, die dort feiern wollen – und zu einem gewissen Grad auch sollen. Schließlich ist eine Stadt ohne Nachtleben auch nicht attraktiv.

Ein "Nachtbürgermeister" für verträgliches Feiern

Die Idee: Eine neue städtische Fachstelle "nächtliches Feiern" könnte zwischen den Interessen vermitteln – unter der Leitung eines oder einer Nachtbeauftragten. In vielen anderen Städten gibt es das schon – zum Beispiel in Paris und in Amsterdam. Dort heißt der Beauftrage "Nachtbürgermeister".

Auch in München soll so jemand die Feiernden vertreten, Kontakte zu Clubbetreibern halten und mit ihnen gemeinsam Konzepte für verträgliches Feiern entwickeln, die auch den Anwohnern entgegenkommen. Als Modellregion wird ein Bereich nahe dem Sendlinger Tor vorgeschlagen.