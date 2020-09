Zu viel Entenkot im Wasser: Badeverbot in Lichtenfels

Vermutlich aufgrund des starken Regens in der Vergangenheit ist zu viel Entenkot an eine Stelle des Mains in Lichtenfels gelangt. Nun hat das Landratsamt Lichtenfels ein Badeverbot verhängt.

Entenkot lässt Grenzwert überschreiten

Durch die Exkremente sei der Grenzwert für Kolibakterien massiv überschritten worden, teilte Andreas Grosch, Pressesprecher der Behörde dem BR auf Nachfrage mit. Das Problem sei in der Vergangenheit schon häufiger aufgetreten, sobald Regenwasser den Kot in den Fluss gespült habe.

Kolibakterien können Infektionen verursachen

Diesmal sei die Überschreitung des Wertes bei durchgeführten Routine-Proben aufgefallen, heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes. Das keimhaltige Wasser könne Infektionen bei Menschen verursachen, wenn es durch die Schleimhaut in den Körper eindringt, so Grosch.

Flussbad in Lichtenfels mindestens eine Woche gesperrt

Am Montag (07.09.20) werden erneut Wasserproben entnommen, in etwa einer Woche rechnet das Landratsamt mit Ergebnissen. Bis dahin gilt das Badeverbot für das einzige Flussbad in der Stadt Lichtenfels. Ein nahegelegener See weise laut Grosch dagegen normale Werte auf.