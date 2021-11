Zu viel des Guten: Bauer gibt Karotten gegen eine Spende ab

Es hört sich an wie ein Luxus-Problem, war aber ein echtes: Bei Biobauer Bernhard Sauer aus dem Wernecker Ortsteil Mühlhausen im Landkreis Schweinfurt war die Karottenernte in diesem Jahr einfach zu gut. Wegen der hohen Niederschlagsmengen sind auf seinen Feldern etwa 100 Tonnen mehr Karotten gewachsen, als er nach einem Vertrag mit festgelegter Abgabemenge vermarkten kann. Unterpflügen will er seinen Überschuss aber nicht. Deshalb gibt er die Karotten jetzt für einen guten Zweck ab.

Erlös geht unter anderem an Kinderkrebsstation

Und die Leute kommen in Scharen. Sie kommen aus der nahen und weiteren Umgebung und sammeln die Karotten in ihre mitgebrachten Eimer. Daraus wollen sie Suppe oder Karottengemüse machen. Andere planen das Vitamin-A-reiche Gemüse einzumachen und für den Winter haltbar zu machen. Bislang sind in der Spendenbox von Bernhard Sauer schon etwa 2.500 Euro zusammengekommen. Das Geld soll unter anderem an die Kinderkrebsstation der Würzburger Uniklinik gehen.

Noch nie dagewesene Mega-Ernte

Dass er jemals seine Karotten nicht losbekommen würde, das hätte Bernhard Sauer nicht gedacht. Er baut seit zehn Jahren Karotten an. In dieser Zeit macht er die Erfahrung, dass seine Abnehmer immer Bedarf hatten. Auch ohne Vertrag war er seine Ernten immer losgeworden. "Aber heuer sieht es ein bisschen anders aus," sagte er BR24.