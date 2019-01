Zu viel Dachlast: Kindergarten in Konradsreuth geschlossen

Die Dachlast auf der Kindertagesstätte der evangelischen Kirchengemeinde in Konradsreuth (Lkr. Hof) ist zu hoch. Ein Statiker hat das Gebäude als nicht sicher bewertet. Vorerst bleibt die Kita geschlossen.

Zu schwere Kiesel auf dem Dach

Die Kirchengemeinde hatte eine Untersuchung der Statik beauftragt – eigentlich aus Furcht vor zu viel Schnee auf dem Dach. Der Experte bewertete die Dachlast dann tatsächlich als zu hoch. Allerdings: Nicht wegen des Schnees, sondern wegen Kieseln, die auf dem Flachdach verteilt sind um die Bitumenbahnen zu schonen. Die Statik des Kindergartens sei beim Bau vor 45 Jahren so genehmigt worden, so Pfarrer Norbert Preibusch im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Nun werden aber Maßstäbe wie bei einem Neubau angelegt – und da sei die Reserve bei der Dachlast zu gering, so Preibusch weiter.

Kinder auf andere Gebäude verteilt

Die Kindergartengruppen sind bereits auf andere Gebäude verteilt, die Kinder werden dort weiter betreut. Die Kiesel werden derzeit vom Dach entfernt, danach kann der Kindergarten wieder benutzt werden, sobald ein Statiker ihn frei gegeben hat. "Wir hoffen, noch in dieser Woche zurück zu können", sagte Pfarrer Norbert Preibusch dem Bayerischen Rundfunk. Er unterstreicht, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.