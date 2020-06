Zu viel Chlorgas: Defekt in Bamberger Schwimmbad

Mitgliedern eines Schwimmvereins sei am Morgen aufgefallen, dass im Becken eines Schwimmbads in Bamberg rund zehn Zentimeter Wasser fehlten, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Bamberg. Sie informierten den zuständigen Techniker, der feststellte, dass "irgendetwas an der Chlorung des Wassers nicht funktionierte", so der Sprecher.

Hoher Chlorgas-Wert: Sechs Badegäste leicht verletzt

Durch die erhöhte Konzentration von Chlorgas seien sechs Badegäste leicht verletzt worden. Die Personen erlitten leichte Atemwegsreizungen und mussten deshalb ärztlich versorgt werden, teilte die Polizei mit. Nun muss das Freibad Gaustadt vorläufig für einen Tag seinen Betrieb einstellen.

Technischer Defekt im Freibad in Bamberg

Messungen haben ergeben, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Unmittelbare Anwohner wurden vorsorglich gebeten, ihre Fernster zu schließen.